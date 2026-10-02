Desafío matemático: la cuenta parece sencilla, pero muchos cometen un error frecuente

24 + 11 = 35

La expresión queda así: 35 × 5 - 72 ÷ 8 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

35 × 5 = 175 | 72 ÷ 8 = 9

La expresión queda así: 175 - 9 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

175 - 9 = 166 |

166 + 23 = (?)

Resultado final: 189

El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS de una manera liviana y descubrir cómo un pequeño cambio en el orden puede modificar toda la cuenta.