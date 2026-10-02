En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: la cuenta parece sencilla, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (24 + 11) × 5 - 72 ÷ 8 + 23.

Leé también Desafío Matemático: esta cuenta con signos para resolver sin mirar la respuesta
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: pensalo dos veces este reto con paréntesis sin apurarte

24 + 11 = 35

La expresión queda así: 35 × 5 - 72 ÷ 8 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

35 × 5 = 175 | 72 ÷ 8 = 9

La expresión queda así: 175 - 9 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

175 - 9 = 166 |

166 + 23 = (?)

Resultado final: 189

El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS de una manera liviana y descubrir cómo un pequeño cambio en el orden puede modificar toda la cuenta.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar