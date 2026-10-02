Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 7) + 8 × 4 - (35 - 15) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 7) + 8 × 4 - (35 - 15) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
11 × 7 = 77 | 35 - 15 = 20
La expresión queda así: 77 + 8 × 4 - 20 + 12
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
8 × 4 = 32
La expresión queda así: 77 + 32 - 20 + 12
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
77 + 32 = 109 |
109 - 20 = 89 |
89 + 12 = (?)
El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es útil además de entretenido: ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y revisar cada paso antes de dar una respuesta.