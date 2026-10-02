Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

11 × 7 = 77 | 35 - 15 = 20

La expresión queda así: 77 + 8 × 4 - 20 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 4 = 32

La expresión queda así: 77 + 32 - 20 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

77 + 32 = 109 |

109 - 20 = 89 |

89 + 12 = (?)

Resultado final: 101

El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es útil además de entretenido: ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y revisar cada paso antes de dar una respuesta.