El inquietante problema que enfrentó Mario Pergolini con un invitado y la sorpresiva resolución que tomó

“Dale bol..., no, ¿en serio? Igual es un montón esto, no lo voy a hacer. ¿Pero es joda?”, le dijo entre risas el actor. Y Pergolini explicó el contexto de la decisión: “Ya está, no teníamos otra forma, vamos a hacerlo. Es el invitado, además ya está acá el invitado. No es facil el apellido, ¿lo leíste?”.

Luego de la clásica presentación musical y sentarse en el sillón, Mario comentó sobre la inesperada situación: “Vamos a ser sinceros, teníamos otro invitado, la verdad, y no vino. Y acá está Agustín, que está pasando un gran momento”.

A lo que Rada indicó aún sorprendido: “Me lo propupuso en el escensor y hahló con la producción. Estoy nervioso desde hoy muy temprano, que sabía que tenía que estar acá".

"Y lo que siempre dicen los invitados, que dicen que están nerviosos, yo estoy igual o peor porque conozco todos los hilos y sé lo que se va a criticar al invitado mañana en la reunión”, concluyó "el invitado" de la fecha.

La pregunta de Juana Viale a Rada Aristarán que lo descolocó al aire

Agustín Rada Aristarán se sorprendió con una consulta en la mesa de Juana Viale acerca de su pasado con un dato puntual que pocos conocían de él.

"Empecé con la música al principio y después fui mago haciendo muchos eventos y aprendiendo mucho. Hice calle y gorra y el que pasa lo tenés que frenar para que te mire, aplauda y ponga plata", recordó el actor sobre sus comienzos.

Fue ahí cuando la conductora le preguntó al invitado por una experiencia laboral que pocos sabían cuando aún estaba en Bahía Blanca: cuando se disfrazó de empanada para promocionar un local.

"¿Haciendo de empanada fue en la calle?", le consultó la nieta de Mirtha Legrand al actor, lo que motivó su total sorpresa por ese dato con el que contaba. “Muy poca gente sabe lo de la empanada, ¿por qué lo sabés?”, reaccionó Rada.

Y explicó entre risas en qué consistía aquel trabajo: “Fui una empanada de una casa de empanadas en Bahía Blanca. Y yo salí vestido de empanada, orgulloso. Era de jamón y queso”.