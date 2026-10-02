Desafío matemático: ¿Lo podés resolver en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 6)² - 6 × 8 + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 6)² - 6 × 8 + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
4 + 6 = 10
La expresión queda así: 10² - 6 × 8 + 24
Luego se calcula la potencia.
10² = 100
La expresión queda así: 100 - 6 × 8 + 24
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
6 × 8 = 48
La expresión queda así: 100 - 48 + 24
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
100 - 48 = 52 |
52 + 24 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de reto funciona como un juego breve: obliga a frenar, mirar cada signo con atención y entrenar el razonamiento lógico de una manera entretenida.