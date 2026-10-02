Desafío matemático: ¿Lo podés resolver en menos de 10 segundos?

4 + 6 = 10

La expresión queda así: 10² - 6 × 8 + 24

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

10² = 100

La expresión queda así: 100 - 6 × 8 + 24

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

6 × 8 = 48

La expresión queda así: 100 - 48 + 24

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

100 - 48 = 52 |

52 + 24 = (?)

Resultado final: 76

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de reto funciona como un juego breve: obliga a frenar, mirar cada signo con atención y entrenar el razonamiento lógico de una manera entretenida.