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Desafío matemático: ¿Lo podés resolver en menos de 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 6)² - 6 × 8 + 24.

Leé también Desafío Matemático: esta cuenta con signos para resolver sin mirar la respuesta
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto con paréntesis tiene su clave en los signos

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

4 + 6 = 10

La expresión queda así: 10² - 6 × 8 + 24

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

10² = 100

La expresión queda así: 100 - 6 × 8 + 24

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

6 × 8 = 48

La expresión queda así: 100 - 48 + 24

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

100 - 48 = 52 |

52 + 24 = (?)

Resultado final: 76

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de reto funciona como un juego breve: obliga a frenar, mirar cada signo con atención y entrenar el razonamiento lógico de una manera entretenida.

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