Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (12 + 13) - 4 × (25 - 5) + 16.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (12 + 13) - 4 × (25 - 5) + 16.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
12 + 13 = 25 | 25 - 5 = 20
La expresión queda así: 4 × 25 - 4 × 20 + 16
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
4 × 25 = 100 | 4 × 20 = 80
La expresión queda así: 100 - 80 + 16
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
100 - 80 = 20 |
20 + 16 = (?)
El error común aparece cuando se avanza de corrido, sin atender primero a los paréntesis y a la jerarquía matemática. Por eso este tipo de juego resulta entretenido y útil: obliga a ordenar la mirada, revisar cada paso y entrenar el cálculo mental de una manera breve y desafiante.