En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Cuenta

Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (12 + 13) - 4 × (25 - 5) + 16.

Leé también Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

12 + 13 = 25 | 25 - 5 = 20

La expresión queda así: 4 × 25 - 4 × 20 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

4 × 25 = 100 | 4 × 20 = 80

La expresión queda así: 100 - 80 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

100 - 80 = 20 |

20 + 16 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con paréntesis tiene su clave en una prioridad escondida

Resultado final: 36

El error común aparece cuando se avanza de corrido, sin atender primero a los paréntesis y a la jerarquía matemática. Por eso este tipo de juego resulta entretenido y útil: obliga a ordenar la mirada, revisar cada paso y entrenar el cálculo mental de una manera breve y desafiante.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿Lo podés resolver en menos de 10 segundos?
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar