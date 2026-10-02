Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

12 + 13 = 25 | 25 - 5 = 20

La expresión queda así: 4 × 25 - 4 × 20 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

4 × 25 = 100 | 4 × 20 = 80

La expresión queda así: 100 - 80 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

100 - 80 = 20 |

20 + 16 = (?)

Resultado final: 36

El error común aparece cuando se avanza de corrido, sin atender primero a los paréntesis y a la jerarquía matemática. Por eso este tipo de juego resulta entretenido y útil: obliga a ordenar la mirada, revisar cada paso y entrenar el cálculo mental de una manera breve y desafiante.