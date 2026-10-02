El piloto de Flydubai relató cómo sobrevivió al ataque en la cabina: el acto que salvó a todos

El avión comenzó entonces a perder altura de manera abrupta. “En un momento comprendí que si no me levantaba, los pasajeros perderían la vida”, relató. Entonces se obligó a realizar un último esfuerzo y alcanzar la puerta de la cabina. “Un último empujón, Smit. Hazlo. La puerta está ahí”, se dijo a sí mismo

Así llegó el momento clave que hizo historia: Machchhar explicó que el agresor todavía lo golpeaba cuando consiguió abrir la puerta. La decisión permitió que varios pasajeros ingresaran rápidamente a la cabina y redujeran al atacante.

“Lo hice por mi vida, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que todos los demás murieran”, afirmó.

Entre quienes intervinieron estaba Yaniv Hayun, un plomero israelí, que sacó al copiloto de los controles y logró ayudar a estabilizar el avión. También participaron otros pasajeros, entre ellos un dentista que atendió al capitán herido.

Modi, en un momento de la videoconferencia, le dijo agradecido: “En todos los templos y lugares sagrados se ofrecieron oraciones y cánticos pidiendo por su larga vida, y todos estamos rezando por su buena salud. Muy pronto estará recuperado e India espera con mucho entusiasmo darle la bienvenida”.

Smit Machchhar, el piloto indio que se recupera del ataque en pleno vuelo. su resistencia heroica permitió que llegara la ayuda fundamental a la cabina para salvar su vida y recuperar al avión. (Foto: A24.com)

El vuelo terminó en Arabia Saudita

El avión llevaba 174 personas y terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

El atacante, identificado como un ciudadano omaní, fue detenido y permanece bajo investigación. Su presunto objetivo y el motivo del ataque todavía no fueron establecidos.

Aunque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio a entender que reportes de inteligencia demuestran que el copiloto se había radicalizado en el fundamentalismo en los últimos tiempos.

Machchhar también recordó que durante esos minutos recitó el Hanuman Chalisa, una oración hindú dedicada al dios Hanuman, porque le dio fuerzas para continuar. “Sé que Dios me salvó”, dijo emocionado al premier Modi, a la vez que agradeció a quien lo asistió en el vuelo e impidió que muriera desangrado. .

El capitán continúa recuperándose mientras la investigación internacional intenta reconstruir exactamente qué ocurrió dentro de la cabina y cómo fue posible que el avión pudiera aterrizar a salvo después del ataque.