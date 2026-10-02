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El piloto de Flydubai relató cómo sobrevivió al ataque en la cabina: el acto que salvó a todos

El piloto indio atacado a cuchillazos por su copiloto fue clave para salvar a la aeronave. Pese a las graves heridas recibidas pudo lograr una acción indispensable para que llegara la ayuda de los pasajeros que controlaron al avión que caía en picada.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El piloto indio

El piloto indio, héroe en el avión de Flydubai, en video conferencia con el primer ministro de su país. (Foto: Reuters)
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Se trabó en una lucha por intentar sobrevivir al ataque, pero en ese esfuerzo, hizo algo fundamental. Pese a las graves heridas, pudo llegar destrabar el ingreso a la cabina. Así llegó la ayuda vital para él y para salvar a la aeronave.

"No podía dejar que todos murieran”, fue una de sus primeras palabra en el dramático relato del capitán del avión. “Luchaba por mi vida”, dijo cuando recordó el ataque que sufrió dentro de la cabina del Boeing 737 en vuelo a Tel Aviv.

Machchhar, que permanece internado en Abu Dabi, habló por primera vez públicamente sobre el episodio durante una videollamada con el primer ministro indio, Narendra Modi. Con la cabeza vendada y tubos en la nariz, contó que había recibido múltiples heridas y que había quedado tendido en el piso de la cabina después del ataque de su copiloto, un ciudadano de Omán.

El avión comenzó entonces a perder altura de manera abrupta. “En un momento comprendí que si no me levantaba, los pasajeros perderían la vida”, relató. Entonces se obligó a realizar un último esfuerzo y alcanzar la puerta de la cabina. “Un último empujón, Smit. Hazlo. La puerta está ahí”, se dijo a sí mismo

Así llegó el momento clave que hizo historia: Machchhar explicó que el agresor todavía lo golpeaba cuando consiguió abrir la puerta. La decisión permitió que varios pasajeros ingresaran rápidamente a la cabina y redujeran al atacante.

“Lo hice por mi vida, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que todos los demás murieran”, afirmó.

Entre quienes intervinieron estaba Yaniv Hayun, un plomero israelí, que sacó al copiloto de los controles y logró ayudar a estabilizar el avión. También participaron otros pasajeros, entre ellos un dentista que atendió al capitán herido.

Modi, en un momento de la videoconferencia, le dijo agradecido: En todos los templos y lugares sagrados se ofrecieron oraciones y cánticos pidiendo por su larga vida, y todos estamos rezando por su buena salud. Muy pronto estará recuperado e India espera con mucho entusiasmo darle la bienvenida”.

Smit Machchhar, el piloto indio que se recupera del ataque en pleno vuelo. su resistencia heroica permitió que llegara la ayuda fundamental a la cabina para salvar su vida y recuperar al avión. (Foto: A24.com)

Smit Machchhar, el piloto indio que se recupera del ataque en pleno vuelo. su resistencia heroica permitió que llegara la ayuda fundamental a la cabina para salvar su vida y recuperar al avión. (Foto: A24.com)

El vuelo terminó en Arabia Saudita

El avión llevaba 174 personas y terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

El atacante, identificado como un ciudadano omaní, fue detenido y permanece bajo investigación. Su presunto objetivo y el motivo del ataque todavía no fueron establecidos.

Aunque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio a entender que reportes de inteligencia demuestran que el copiloto se había radicalizado en el fundamentalismo en los últimos tiempos.

Machchhar también recordó que durante esos minutos recitó el Hanuman Chalisa, una oración hindú dedicada al dios Hanuman, porque le dio fuerzas para continuar. “Sé que Dios me salvó”, dijo emocionado al premier Modi, a la vez que agradeció a quien lo asistió en el vuelo e impidió que muriera desangrado. .

El capitán continúa recuperándose mientras la investigación internacional intenta reconstruir exactamente qué ocurrió dentro de la cabina y cómo fue posible que el avión pudiera aterrizar a salvo después del ataque.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Piloto herido: Smit Machchhar sobrevivió a un ataque a cuchillazos dentro de la cabina.
  • Rescate crucial: Machchhar logró abrir la puerta, permitiendo a pasajeros reducir al atacante y estabilizar el avión.
  • Reconocimiento: El primer ministro indio, Narendra Modi, expresó su gratitud y deseos de pronta recuperación al piloto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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