Los inéditos comentarios que recibió Sebastián Graviotto tras el anuncio del embarazo de Juana Repetto

La noticia de que Juana Repetto está embarazada sacudió las redes sociales, y cuando se confirmó que Sebastián Graviotto, su expareja, era el padre, rápidamente todos los ojos se posaron sobre él.
Tras confirmarse que Juana Repetto está en la dulce espera y que Sebastián Graviotto será el padre, los usuarios de Instagram se volcaron al perfil del instructor de snowboard con todo tipo de mensajes.
Tras el anuncio, los usuarios no tardaron en volcarse en masa al perfil de Instagram de Graviotto para dejarle mensajes de todo tipo: desde preguntas picantes hasta comentarios desopilantes. Muchos aprovecharon para expresar su sorpresa, otros hicieron bromas sobre la situación y algunos incluso cuestionaron detalles de la relación pasada de la pareja.
Todos los comentarios se dirigieron a una publicación que el instructor de snowboard había fijado, y que data de noviembre de 2020. “¿Vos sos el padre del hijo de Juana?”, “Acá los chusmas que queremos saber si sos o no el padre de esa criatura”, “Todos vinimos a su IG a esto jaja”, “Felicidades por el nuevo bebé”, “¿Es el padre?”, "acá viendo comentarios para el supuesto ‘papá’" fueron solo algunos de los mensajes que inundaron su cuenta.
Como se puede ver, la publicación acumula 93 comentarios, en su mayoría de personas interesadas en conocer el “chisme” completo, que se confirmó pocas horas después con la noticia de que Sebastián es el padre del bebé que viene en camino. Cabe recordar que la expareja ya son padres de Belisario y Toribio.
Este viernes 29 de agosto por la mañana, Juana Repetto sorprendió a sus seguidores de Instagram con un anuncio inesperado: la actriz confirmó, a través de un divertido video, que está nuevamente embarazada.
A pocos meses de haberse separado de Sebastián Graviotto, la madre de Toribio y Belisario confirmó en un posteo que está esperando su tercer hijo.
"Buen día, les acabo de tirar la bomba del año en un reel, no se lo esperaban para nada, caídas del bocho van a estar todas. A otro nivel, lo tenía guardadísimo. Las preguntas que se van a hacer", indicó la actriz desde sus historias de Instagram.
Luego compartió un creativo video en el que comparó la situación de un grupo de amigas divirtiéndose tras una separación con ella misma, haciéndose estudios médicos y mostrando el resultado positivo de su test de embarazo. "Surprise", expresó.
Por su parte, en el ciclo Intrusos (América TV), su expareja rompió el silencio en diálogo con la periodista Andrea Taboada y aclaró si volvió a estar o no en pareja con Juana tras su reciente separación.
"Me dijo (por Graviotto): 'se agranda la familia. Se viene el cuarto, me dice. No tengo mucho para contar, una noche en estos seis meses la invité a comer, la pasamos bien, y pasó lo que pasó'", relató la panelista, transmitiendo las palabras que le confió el instructor de snowboarding.
Por su parte, Sebastián destacó: "Hoy estamos contentos, esperando el piojo con amor y buena energía que es lo que se merece". Aunque aclaró que por el momento no retomaron la relación como pareja, resaltó el buen vínculo que mantienen: "Como pareja hoy estamos alejados pero siempre con amor y haciendo equipo".
Se separaron a principios de abril de 2025, luego de haberse casado por civil a fines de 2020. Tras atravesar varias crisis, finalmente comunicaron el fin de su relación hace pocos meses.
Al momento de confirmar su separación, explicó: “No nos estábamos llevando muy bien. Nos cuesta ponernos de acuerdo en un montón de cosas, por eso nos separamos. Eso no va a cambiar de un día para otro. No tuvo que ver con infidelidades. Tuvo que ver con cosas que no venían funcionando, no lográbamos funcionar bien como familia. De esta manera podemos hacerlo mucho mejor”, confesó por entonces.