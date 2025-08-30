Los inéditos comentarios que recibió Sebastián Graviotto tras el anuncio del embarazo de Juana Repetto

Qué dijo Sebastián Graviotto del embarazo de Juana Repetto

Este viernes 29 de agosto por la mañana, Juana Repetto sorprendió a sus seguidores de Instagram con un anuncio inesperado: la actriz confirmó, a través de un divertido video, que está nuevamente embarazada.

A pocos meses de haberse separado de Sebastián Graviotto, la madre de Toribio y Belisario confirmó en un posteo que está esperando su tercer hijo.

"Buen día, les acabo de tirar la bomba del año en un reel, no se lo esperaban para nada, caídas del bocho van a estar todas. A otro nivel, lo tenía guardadísimo. Las preguntas que se van a hacer", indicó la actriz desde sus historias de Instagram.

Luego compartió un creativo video en el que comparó la situación de un grupo de amigas divirtiéndose tras una separación con ella misma, haciéndose estudios médicos y mostrando el resultado positivo de su test de embarazo. "Surprise", expresó.

Embed

Por su parte, en el ciclo Intrusos (América TV), su expareja rompió el silencio en diálogo con la periodista Andrea Taboada y aclaró si volvió a estar o no en pareja con Juana tras su reciente separación.

"Me dijo (por Graviotto): 'se agranda la familia. Se viene el cuarto, me dice. No tengo mucho para contar, una noche en estos seis meses la invité a comer, la pasamos bien, y pasó lo que pasó'", relató la panelista, transmitiendo las palabras que le confió el instructor de snowboarding.

Por su parte, Sebastián destacó: "Hoy estamos contentos, esperando el piojo con amor y buena energía que es lo que se merece". Aunque aclaró que por el momento no retomaron la relación como pareja, resaltó el buen vínculo que mantienen: "Como pareja hoy estamos alejados pero siempre con amor y haciendo equipo".

Embed

Se separaron a principios de abril de 2025, luego de haberse casado por civil a fines de 2020. Tras atravesar varias crisis, finalmente comunicaron el fin de su relación hace pocos meses.

Al momento de confirmar su separación, explicó: “No nos estábamos llevando muy bien. Nos cuesta ponernos de acuerdo en un montón de cosas, por eso nos separamos. Eso no va a cambiar de un día para otro. No tuvo que ver con infidelidades. Tuvo que ver con cosas que no venían funcionando, no lográbamos funcionar bien como familia. De esta manera podemos hacerlo mucho mejor”, confesó por entonces.