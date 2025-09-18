Desafío matemático para resolver en menos de 20 segundos: 72 + 47 × 3 + (102 - 30) × (160 ÷ 2) - 110

Los desafíos matemáticos ponen a prueba la agilidad mental y la correcta aplicación de la jerarquía de operaciones. En esta ocasión, el reto consiste en resolver la siguiente expresión: 72 + 47 × 3 + (102 - 30) × (160 ÷ 2) - 110
Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 20 segundos y obtener el resultado correcto?
Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 20 segundos. El resultado aparecerá al final de la nota. ¡Comienza el desafío ahora!
Paso 1: resolver los paréntesis
Primero nos ocupamos de lo que está dentro de los paréntesis.
En el primero: 102 - 30 = 72.
En el segundo: 160 ÷ 2 = 80.
Ahora la expresión se simplifica a:
72 + 47 × 3 + 72 × 80 - 110
Paso 2: hacer las multiplicaciones
Siguiendo la regla, lo que sigue son las multiplicaciones:
47 × 3 = 141
72 × 80 = 5760
La cuenta queda así:
72 + 141 + 5760 - 110
Paso 3: resolver sumas y resta
Ahora, de izquierda a derecha, vamos resolviendo las operaciones restantes:
72 + 141 = 213
213 + 5760 = 5973
5973 - 110 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.