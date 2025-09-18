Desafío matemático para resolver en menos de 20 segundos: 72 + 47 × 3 + (102 - 30) × (160 ÷ 2) - 110

Paso 1: resolver los paréntesis

Primero nos ocupamos de lo que está dentro de los paréntesis.

En el primero: 102 - 30 = 72 .

En el segundo: 160 ÷ 2 = 80.

Ahora la expresión se simplifica a:

72 + 47 × 3 + 72 × 80 - 110

Paso 2: hacer las multiplicaciones

Siguiendo la regla, lo que sigue son las multiplicaciones:

47 × 3 = 141

72 × 80 = 5760

La cuenta queda así:

72 + 141 + 5760 - 110

desafio-matematico-minuto

Paso 3: resolver sumas y resta

Ahora, de izquierda a derecha, vamos resolviendo las operaciones restantes:

72 + 141 = 213

213 + 5760 = 5973

5973 - 110 =

desafio-matematicojpg

Resultado final 5863

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.