Si bien no trascendió el lugar exacto donde fue tomada la imagen, existen varias posibilidades. Una de ellas es que haya sido en los estudios de Telefe, donde el empresario suele acompañar a su pareja durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. La otra alternativa es el Movistar Arena, donde el viernes por la noche Wanda participó del desfile que formó parte del último show del año de María Becerra.

Junto a la fotografía, Martín escribió una contundente dedicatoria: "Siempre con vos", acompañada por un corazón rojo.

Pero hubo algo que llamó particularmente la atención. A diferencia de otras ocasiones, Wanda Nara no replicó la publicación de su novio en sus propias historias de Instagram.

La rubia continuó compartiendo diferentes momentos de su paso por el recital de María Becerra, su encuentro con la cantante y hasta mostró este sábado por la mañana el look elegido para ir a ver jugar al fútbol a uno de sus hijos.

Así, un simple detalle virtual terminó despertando interrogantes sobre la pareja. ¿Hubo algún desencuentro entre Wanda y Martín o simplemente la mediática dejó pasar la romántica dedicatoria?

Cuál es el llamativo video en el que Martín Migueles le asegura a Wanda Nara que iría con ella "hasta el fin del mundo"

Un particular detalle de un video que compartió esta semana Wanda Nara junto a Martín Migueles en las redes sociales despertó una catarata de comentarios. Es que varios usuarios encontraron un llamativo parecido con una reciente publicación de Mauro Icardi y la China Suárez, quienes días atrás protagonizaron un romántico intercambio durante su estadía en Uruguay.

La escena que dio origen a las comparaciones tuvo lugar después del escándalo que involucró a la pareja en la casa de Nordelta. Tras aquel episodio, el futbolista y la actriz viajaron juntos al país vecino y compartieron distintas imágenes de su intimidad.

Entre ellas, Eugenia Suárez publicó un video mientras paseaba con Icardi en un carrito de golf. Con una bikini de animal print y anteojos de sol, la actriz viajaba abrazada al delantero, que estaba al volante.

En medio del recorrido, le preguntó: “¿A dónde me llevas?”. Sin demasiadas vueltas, Mauro respondió: “A perdernos”. La reacción de la China fue inmediata: le dio un efusivo beso en la mejilla y le expresó: “Aaaah, ¡te amo!”.

Ahora, una situación protagonizada por Wanda y su actual pareja volvió a poner aquella publicación sobre la mesa.

Durante la noche del jueves, la conductora de MasterChef Celebrity salió a caminar con Martín Migueles por las calles del barrio privado donde viven. En medio del paseo, decidió grabar a su novio y compartir el momento con sus seguidores.

“Mi personal que me saca a caminar...”, comentó mientras lo filmaba. Después, quiso saber: “¿Cuánto caminamos?”. La respuesta del empresario sorprendió por su similitud con el tono romántico del video de Icardi y la China: “Con vos puedo caminar la vida entera, mi amor”.

Como era de esperarse, la frase generó repercusiones y numerosos usuarios señalaron las coincidencias entre ambas escenas. Incluso, interpretaron las palabras de Migueles como una indirecta con destinatarios muy claros: Mauro Icardi y la China Suárez.