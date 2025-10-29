En vivo Radio La Red
Trends
Desafío matemático
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 11 × 22 + 33 + 44 - (55 + 66) + 77

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica correctamente la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es 11 × 22 + 33 + 44 - (55 + 66) + 77

Para llegar al resultado correcto hay que respetar el orden de las operaciones establecido por la regla PEMDAS, que indica el siguiente orden: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 12 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

Resolución del desafío matemático 11 × 22 + 33 + 44 - (55 + 66) + 77

desafio matematico

  • Paréntesis:

    Se resuelve primero la operación entre paréntesis: (55 + 66) = 121.

    La expresión queda: 11 × 22 + 33 + 44 - 121 + 77.

  • Multiplicación:

    A continuación se realiza la multiplicación: 11 × 22 = 242.

    La expresión se transforma en: 242 + 33 + 44 - 121 + 77.

  • Sumas y restas:

    Siguiendo el orden de izquierda a derecha:

    242 + 33 = 275

    275 + 44 = 319

    319 - 121 = 198

    198 + 77 =

desafio-matematico

Resultado final: 275

