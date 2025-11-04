El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 5 × 5 × (5²) + 25 ÷ 5.
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 5 × 5 × (5²) + 25 ÷ 5
Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Primero se resuelve el exponente: 5² = 25
La expresión queda: 5 × 5 × 25 + 25 ÷ 5
Luego se realizan las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha:
5 × 5 = 25
25 × 25 = 625
25 ÷ 5 = 5
Por último, se efectúa la suma final:
625 + 5 =