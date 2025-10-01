Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 12 + 3² + 117 + (18 ÷ 3)

Los desafíos matemáticos son una manera entmanera retenida de ejercitar la mente y comprobar si aplicamos correctamente la jerarquía de operaciones. La expresión a resolver es: 12 + 3² + 117 + (18 ÷ 3)
En este reto, la expresión debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Los desafíos matemáticos son una manera entmanera retenida de ejercitar la mente y comprobar si aplicamos correctamente la jerarquía de operaciones. La expresión a resolver es: 12 + 3² + 117 + (18 ÷ 3)
Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 12 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Paso 1 Exponente
3² = 9
La expresión queda: 12 + 9 + 117 + (18 ÷ 3)
Paso 2 Paréntesis división
18 ÷ 3 = 6
Ahora la expresión es: 12 + 9 + 117 + 6
Paso 3 Sumas en orden
12 + 9 = 21
21 + 117 = 138
138 + 6 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.