Desafío matemático
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 12 + 3² + 117 + (18 ÷ 3)

En este reto, la expresión debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 12 + 3² + 117 + (18 ÷ 3)

Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 12 + 3² + 117 + (18 ÷ 3)

Los desafíos matemáticos son una manera entmanera retenida de ejercitar la mente y comprobar si aplicamos correctamente la jerarquía de operaciones. La expresión a resolver es: 12 + 3² + 117 + (18 ÷ 3)

Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 12 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

Resolución del desafío matemático: 12 + 3² + 117 + (18 ÷ 3)

Paso 1 Exponente

3² = 9

La expresión queda: 12 + 9 + 117 + (18 ÷ 3)

Paso 2 Paréntesis división

18 ÷ 3 = 6

Ahora la expresión es: 12 + 9 + 117 + 6

Paso 3 Sumas en orden

12 + 9 = 21

21 + 117 = 138

138 + 6 =

Resultado final: 144

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

