Trends
Desafío matemático
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 20 segundos: 5² × 5 - 500 × 2 + (100 - 50 × 0)

Resolvé este desafío matemático siguiendo el método PEMDAS (paréntesis, exponentes, multiplicación/división y suma/resta) y descubrí el resultado en menos de 20 segundos.

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 5² × 5 - 500 × 2 + (100 - 50 × 0)

Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 20 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

desafio-matematico-minuto

Paso 1: Paréntesis

Dentro del paréntesis, primero resolvemos la multiplicación:

50 × 0 = 0

Luego:

100 - 0 = 100

La expresión se reduce a:

5² × 5 - 500 × 2 + 100

Paso 2: Exponentes

5² = 25

Sustituyendo:

25 × 5 - 500 × 2 + 100

Paso 3: Multiplicaciones

25 × 5 = 125

500 × 2 = 1000

La expresión queda:

125 - 1000 + 100

Paso 4: Sumas y Restas

125 - 1000 = -875

-875 + 100 =

desafio matematico

Resultado final: -775

