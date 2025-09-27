Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 5² × 5 - 500 × 2 + (100 - 50 × 0)
Resolvé este desafío matemático siguiendo el método PEMDAS (paréntesis, exponentes, multiplicación/división y suma/resta) y descubrí el resultado en menos de 20 segundos.
Desafío matemático para resolver en menos de 20 segundos: 5² × 5 - 500 × 2 + (100 - 50 × 0)
Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 5² × 5 - 500 × 2 + (100 - 50 × 0)
Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 20 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Dentro del paréntesis, primero resolvemos la multiplicación:
50 × 0 = 0
Luego:
100 - 0 = 100
La expresión se reduce a:
5² × 5 - 500 × 2 + 100
5² = 25
Sustituyendo:
25 × 5 - 500 × 2 + 100
25 × 5 = 125
500 × 2 = 1000
La expresión queda:
125 - 1000 + 100
125 - 1000 = -875
-875 + 100 =