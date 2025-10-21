En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío matemático
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 15 × 15 + 15 + (26 - 5²) × 2

Este ejercicio pone a prueba tu rapidez mental y tu dominio de la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones matemáticas: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones, y finalmente Sumas y Restas.

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos:  15 × 15 + 15 + (26 - 5²) × 2

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos:  15 × 15 + 15 + (26 - 5²) × 2

Este desafío matemático, que pone a prueba la rapidez mental, propone resolver correctamente la siguiente expresión numérica: 15 × 15 + 15 + (26 - 5²) × 2.

Leé también Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 9 × 9 × 9 + (99 - 9) - 99
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 9 × 9 × 9 + (99 - 9) - 99

Aunque a simple vista parece una operación sencilla, el secreto está en aplicar correctamente la jerarquía de operaciones conocida como PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

Resolución del desafío matemático 15 × 15 + 15 + (26 - 5²) × 2.

desafio-matematico

Para obtener el resultado correcto, primero se deben resolver los exponentes y los cálculos dentro de los paréntesis:

5² = 25

26 - 25 = 1

Luego, se avanza con las multiplicaciones:

15 × 15 = 225

1 × 2 = 2

Finalmente, se realizan las sumas:

225 + 15 + 2 =

desafio matematico

El resultado final es 242.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío matemático
Notas relacionadas
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 3 × 33 + 3 + (33 - 3) ÷3
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 44 × 4 + 44 × (44 - 4) ÷ 4
Desafío matemático para resolver en menos de 18 segundos: 55 × 5 + 5² + (25 - 5²) ÷ 5

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar