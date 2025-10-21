Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos:  15 × 15 + 15 + (26 - 5²) × 2

Este desafío matemático, que pone a prueba la rapidez mental, propone resolver correctamente la siguiente expresión numérica: 15 × 15 + 15 + (26 - 5²) × 2.
Este ejercicio pone a prueba tu rapidez mental y tu dominio de la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones matemáticas: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones, y finalmente Sumas y Restas.
Aunque a simple vista parece una operación sencilla, el secreto está en aplicar correctamente la jerarquía de operaciones conocida como PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Para obtener el resultado correcto, primero se deben resolver los exponentes y los cálculos dentro de los paréntesis:
5² = 25
26 - 25 = 1
Luego, se avanza con las multiplicaciones:
15 × 15 = 225
1 × 2 = 2
Finalmente, se realizan las sumas:
225 + 15 + 2 =