El siguiente desafío matemático, que pone a prueba la rapidez mental, propone resolver correctamente la siguiente expresión numérica: 55 × 5 + 5² + (25 - 5²) ÷ 5.
Este ejercicio pone a prueba tu rapidez mental y tu dominio de la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones matemáticas: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones, y finalmente Sumas y Restas.
Desafío matemático para resolver en menos de 18 segundos: 55 × 5 + 5² + (25 - 5²) ÷ 5
El siguiente desafío matemático, que pone a prueba la rapidez mental, propone resolver correctamente la siguiente expresión numérica: 55 × 5 + 5² + (25 - 5²) ÷ 5.
Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 18 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
1 Resolver los exponentes:
5² = 25
→ 55 × 5 + 25 + (25 - 25) ÷ 5
2 Resolver el paréntesis:
(25 - 25) = 0
→ 55 × 5 + 25 + 0 ÷ 5
3 Resolver multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha):
55 × 5 = 275
0 ÷ 5 = 0
→ 275 + 25 + 0
4 Resolver sumas y restas:
275 + 25 + 0 =
Si lograste obtener 300 en menos de 18 segundos, ¡felicitaciones! Superaste el desafío con éxito.
Si no llegaste al resultado correcto o te pasaste de tiempo, no te preocupes: ¡habrá revancha en los próximos juegos matemáticos!