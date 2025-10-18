Desafío matemático para resolver en menos de 18 segundos: 55 × 5 + 5² + (25 - 5²) ÷ 5

5² = 25

→ 55 × 5 + 25 + (25 - 25) ÷ 5

2 Resolver el paréntesis:

(25 - 25) = 0

→ 55 × 5 + 25 + 0 ÷ 5

3 Resolver multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha):

55 × 5 = 275

0 ÷ 5 = 0

→ 275 + 25 + 0

4 Resolver sumas y restas:

275 + 25 + 0 =

desafio matematico

Resultado final: 300

Si lograste obtener 300 en menos de 18 segundos, ¡felicitaciones! Superaste el desafío con éxito.

Si no llegaste al resultado correcto o te pasaste de tiempo, no te preocupes: ¡habrá revancha en los próximos juegos matemáticos!