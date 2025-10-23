En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío matemático
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 150 × 5 + 15 - (5² + 25 + 150) - 100

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 150 × 5 + 15 - (5² + 25 + 150) - 100

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 150 × 5 + 15 - (5² + 25 + 150) - 100

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 150 × 5 + 15 - (5² + 25 + 150) - 100.

Leé también Desafío matemático para resolver en menos de 18 segundos: 55 × 5 + 5² + (25 - 5²) ÷ 5
Desafío matemático para resolver en menos de 18 segundos: 55 × 5 + 5² + (25 - 5²) ÷ 5

Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos.

¡El desafío comienza ahora!

Resolución del desafío matemático: 150 × 5 + 15 - (5² + 25 + 150) - 100

desafio-matematicojpg (1)

  • Exponente:

    Primero se resuelve la potencia.

    5² = 25

    Paréntesis:

    Luego se realizan las operaciones dentro del paréntesis.

    (25 + 25 + 150) = 200

    Multiplicación:

    Después se calcula la multiplicación.

    150 × 5 = 750

    Sumas y restas (de izquierda a derecha):

    Finalmente, se hacen las operaciones restantes siguiendo el orden.

    750 + 15 - 200 - 100 =

desafio matematico

Resultado final: 465

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío matemático
Notas relacionadas
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 15 × 15 + 15 + (26 - 5²) × 2
Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: (100 ÷ 5 + 100 × 2) + (5² + 25 × 0) - 10
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 44 × 4 + 44 × (44 - 4) ÷ 4

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar