Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: (100 ÷ 5 + 100 × 2) + (5² + 25 × 0) - 10

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: (100 ÷ 5 + 100 × 2) + (5² + 25 × 0) - 10.
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 12 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Veamos el paso a paso:
Dentro del primer paréntesis:
100 ÷ 5 = 20
100 × 2 = 200
20 + 200 = 220
Dentro del segundo paréntesis:
5² = 25
25 × 0 = 0
25 + 0 = 25
Luego reemplazamos en la expresión:
220 + 25 - 10
Finalmente, resolvemos de izquierda a derecha:
245 - 10 =