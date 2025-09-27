Cecilia Milone quebró en llanto al revelar cómo se filtró su romance secreto con Chico Novarro

Y frente a lo que ella considera un ataque constante a su persona, aseguró que nadie puede "detener" su vocación. "Yo no paro de dar amor cuando canto, no puedo detenerme. Es superior a mi fe y comprendo que no puedo parar de ser artista aunque me crucifiquen. Esa es mi religión", señaló triste.

Fue allí cuando se refirió a la dramatización con la que salió a la luz su romance secreto con Chico Novarro, del que jamás tenía pensado hablar. "¿Cómo parás eso? Y recién ahí yo expresé mi verdadero amor por Chico Novarro. Hasta ahí, yo sólo hice un homenaje donde parecía un amor platónico si vos lo veías y no sabías nada", aseguró.

Cecilia Milone y Chico Novarro 2

Quién filtró, según Cecilia Milone, su romance secreto con Chico Novarro

A esa altura de la entrevista, Cecilia Milone confió que jamás hubiera querido se que supiera su historia amorosa con Chico Navarro. Así, remarcó visiblemente angustiada: "Yo no quería hablar de eso, era mi secreto más sagrado. Pero ahora, cuando me veo acorralada y veo que están desvalorizando a un hombre que fue el más importante de mi vida, que yo lo vi con los ojos llenos de lágrimas herido de muerte cuando yo en algún momento me senté en el programa de Canosa y conté lo que conté -porque yo ya estaba ahí manipulada por la prensa, dirigida por este señor (Nito Artaza)-, cuando yo me lo reencontré a Micky y me decía 'no puedo creer que vos hayas dicho eso', yo decía 'qué querés que diga, no sé cómo salir, no puedo decir que te amo a vos porque destrozo tu familia y tu vida'. Él me lo dijo llorando, no me lo olvido más".

Y tras remarcar que por aquel entonces decidió irse de la vida de Novarro para no destruir su vida y que "iba a ser un secreto por siempre", Cecilia Milone se preguntó desesperada: "¿Cómo salgo de esto? Caí en un infierno, le creí a un hombre... me casé en medio de una campaña política, ¡me usaron! ¡Hoy me doy cuenta!".

Nito Artaza, Cecilia Milone y Chico Novarro.jpg

"Pagué ese horror creyendo que eso me iba a salvar, que yo era una mujer triste y que él era un hombre triste; que lo de Chico Novarro no podía ser porque era un hombre viejo que tenía un destino hecho y aposté a un hombre triste que le creí en la tristeza. Después me di cuenta que era una pesadilla", continuó exponiendo sus sentimientos como si saliesen a borbotones de su alma herida. Y sumó en clara referencia al que fue su esposo: "Entonces cuando te das cuenta que estuviste de rodillas frente a alguien que te falta el respeto todavía y que hoy esta movida tiene que ver con eso porque hay cosas que se supieron que sólo sabía él", revelando así entonces cómo es que se habría conocido públicamente su mas secreta historia de amor.

En tanto, ya hacia el final de su desesperado desahogo, Cecilia Milone sentenció firme: "A partir de ahora yo digo la verdad, basta de secretos, basta de mentiras, basta de manipulaciones. Viví un horror, viví abuso emocional, se aprovecharon de mi alma buena... No lo puedo demostrar, pero es la verdad".