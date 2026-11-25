8 + 13 = 21

La expresión queda así: 22 + 7 × 21 - 8 × 5 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

7 × 21 = 147 | 8 × 5 = 40

La expresión queda así: 22 + 147 - 40 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 147 = 169 |

169 - 40 = 129 |

129 + 35 = ?

Resultado final: 164

El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza de izquierda a derecha sin distinguir paréntesis ni multiplicaciones. Estos retos son una forma entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con una cuenta breve pero desafiante.