El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 7 × (8 + 13) - 8 × 5 + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 7 × (8 + 13) - 8 × 5 + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
8 + 13 = 21
La expresión queda así: 22 + 7 × 21 - 8 × 5 + 35
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
7 × 21 = 147 | 8 × 5 = 40
La expresión queda así: 22 + 147 - 40 + 35
Finalmente se opera en orden de aparición.
22 + 147 = 169 |
169 - 40 = 129 |
129 + 35 = ?
El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza de izquierda a derecha sin distinguir paréntesis ni multiplicaciones. Estos retos son una forma entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con una cuenta breve pero desafiante.