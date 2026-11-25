18 + 9 = 27 | 22 - 5 = 17

La expresión queda así: 4 × 27 - 3 × 17 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

4 × 27 = 108 | 3 × 17 = 51

La expresión queda así: 108 - 51 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

108 - 51 = 57 |

57 + 16 = ?

Resultado final: 73

El error más común en este reto es resolver por impulso y avanzar de izquierda a derecha sin atender los paréntesis ni las multiplicaciones. Ese pequeño descuido puede cambiar toda la cuenta. Por eso, este tipo de juego funciona como una forma rápida y entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y cálculo mental.