El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (18 + 9) - 3 × (22 - 5) + 16.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (18 + 9) - 3 × (22 - 5) + 16.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
18 + 9 = 27 | 22 - 5 = 17
La expresión queda así: 4 × 27 - 3 × 17 + 16
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
4 × 27 = 108 | 3 × 17 = 51
La expresión queda así: 108 - 51 + 16
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
108 - 51 = 57 |
57 + 16 = ?
El error más común en este reto es resolver por impulso y avanzar de izquierda a derecha sin atender los paréntesis ni las multiplicaciones. Ese pequeño descuido puede cambiar toda la cuenta. Por eso, este tipo de juego funciona como una forma rápida y entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y cálculo mental.