Daniela Celis no aguantó y rompió en llanto en el hospital mientras Thiago Medina pelea por su vida

Pedido de dadores de sangre para Thiago Medina

En consonancia, en el noticiero que registró a Celis y su excuñada saliendo del nosocomio, informaron: “La curva de evolución fue hacia abajo, no mejora”.

Qué le pasó a Thiago Medina de Gran Hermano

Thiago Medina se accidentó en su moto el viernes 12 de septiembre, aproximadamente cerca de las 20 horas, a la altura de la Ruta 7 en Francisco Álvarez. El siniestro ocurrió luego de que colisionara contra un vehículo.

La noticia se difundió rápidamente y los medios comenzaron a replicarla de inmediato. Uno de los primeros en informar fue LAM (América TV) y también PrimiciasYa. Ángel de Brito, conductor del exitoso ciclo de América TV, compartió la noticia a los televidentes, dando a conocer los primeros detalles del accidente y la gravedad de la situación.

Los primeros datos se ampliaron con mayor precisión a través del parte policial del 13 de septiembre por la mañana, que Fabián Rubino informó en el ciclo Vivo el sábado de A24.

"Interviene la UFI número 1 de Moreno, del doctor Oporto... El imputado es una persona de 40 años [...] por lo que dicen, colisiona en la parte trasera del vehículo que venía circulando en sentido contrario", informó en primera instancia.

Aportando detalles sobre cómo ocurrió el choque, señaló que la causa aún está bajo investigación, aunque ya se tiene un panorama preliminar de los hechos. "Llegaban a San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez Moreno, por causas que se están estableciendo en este momento, colisiona en la parte trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario. El vehículo es el que conducía este señor José Fernando Córdoba", explicaron.

"Sí se tiene absolutamente determinado cómo era el sentido de circulación. Ya están trabajando el fiscal general de Moreno, Lucas Occianarte, el doctor Oporto de los FIU1, e intervino la comisaria sexta, de Francisco Álvarez, y hay una causa por lesiones culposas", detallaron las autoridades, quienes continúan con las tareas de investigación para esclarecer el accidente.

Finalmente, según explicaron, se llamó de inmediato al 911, cuyos efectivos llegaron al lugar y constataron la gravedad del siniestro.