A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CONMOCIÓN

El último posteo de Thiago Medina que hoy estremece tras el accidente: "Gracias por..."

El ex Gran Hermano había compartido en sus historias virtuales un particular mensaje que demostraba lo feliz que estaba. Mirá.

13 sept 2025, 16:14
El último posteo de Thiago Medina que hoy estremece tras el accidente: Gracias por...
El último posteo de Thiago Medina que hoy estremece tras el accidente: Gracias por...

El último posteo de Thiago Medina que hoy estremece tras el accidente: "Gracias por..."

Mientras Thiago Medina lucha por su vida en la terapia intensiva del Hospital Luciano y Mariano de la Vega, de la localidad de Moreno, después de haber sufrido un brutal accidente al chocar con un auto mientras iba a bordo de su moto el viernes por la noche, sus familiares y amigos siguen pidiendo cadenas de oración desde las redes sociales para el joven de González Catán.

Es en este contexto que muchos internautas fueron directamente a la cuenta oficial de Thiago Medina en Instagram para ver si había algún indicio o noticia del tremendo choque que protagonizó en la Ruta 7. Pero grande fue la sorpresa al encontrarse que apenas unas horas antes de subirse a la moto que terminaría dejándolo en grave estado, el ex de Daniela Celis había compartido una particular historia virtual.

Leé también

Camila Deniz conmocionada y abatida por el accidente de su hermano, Thiago Medina: "No me lo creo"

Camila Deniz conmocionada y abatida por el accidente de su hermano, Thiago Medina: No me lo creo

Lo cierto es que el joven de González Catán que ganó popularidad tras su paso por la casa de Gran Hermano 2022 había recibido un regalo de parte de una joyería, y como buen influencer que es no quiso dejar de agradecerlo y difundir así al emprendedor que lo eligió para darle difusión a sus productos.

“Hola ¡Llegué! Para Thiago de GH. De la joyería la casa de enchapados 18K. Espero que te gusten las cosas que te mando con mucho cariño“, puede leerse en la cartita pegada sobre la caja de cartón que contenía el obsequio, y que Thiago no dudó en fotografiar para subir a sus redes sociales.

Claro que sobre la imagen, el ex de Pestañela escribió “Gracias por el regalo”, y le sumó un emoji de una carita con el signo pesos en los ojos y otro de un trébol de cuatro hojas, arrobando por supuesto a la joyería que le hizo llegar el delicado presente.

último posteo de Thiago Medina antes del accidente

Qué dice el parte médico sobre la salud de Thiago Medina

Después de que el periodista Fabián Rubino adelantase el parte médico sobre la evolución de Thiago Medina desde la puerta del hospital de Moreno durante el ciclo Vivo el sábado (A24), donde reveló que el joven sigue con asistencia respiratoria mecánica, bajo soporte de drogas vasoactivas, que y su estado sigue siendo reservado", la institución médica difundió un escueto comunicado.

Embed

"Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno", reza el parte en el primer párrafo.

Al tiempo que con que confirmó que Thiago "fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado".

"Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica", concluye el parte en el párrafo final.

Thiago Medina

Cómo fue el accidente que tuvo Thiago Medina a bordo de su moto

El grave accidente que protagonizó Thiago Medina tuvo lugar alrededor de las 20 horas en la localidad bonaerense de Moreno, en una intersección caracterizada por la escasa señalización y la peligrosidad del tránsito. El joven, que se desplazaba a bordo de su motocicleta, impactó violentamente contra un automóvil y, según testigos, la fuerza del choque fue tal que salió despedido y “voló por encima del auto”, quedando en estado crítico.

De inmediato, personal de emergencias lo trasladó de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de La Vega, donde permanece internado bajo pronóstico reservado. Allí fue intervenido quirúrgicamente tras detectarse severas lesiones en el pulmón y en el bazo, lo que obligó a los médicos a practicarle una operación de urgencia. Pese a la gravedad del siniestro, trascendió que Thiago llevaba colocado el casco al momento del impacto, un factor que habría evitado consecuencias aún más dramáticas.

daniela celis thiago medina.jpg

La noticia conmovió a su entorno más cercano. Daniela Celis, su expareja, expresó públicamente su preocupación y pidió a través de las redes sociales una cadena de oración para acompañar la recuperación del joven. El accidente ocurrió en una zona de reiterados choques viales, marcada por la insuficiente señalización y la falta de medidas preventivas, un contexto que habría incidido en la magnitud de lo sucedido.

En medio de la incertidumbre, familiares, amigos y seguidores aguardan por la evolución de Thiago, mientras el personal médico continúa con los cuidados intensivos necesarios para estabilizar su delicado estado de salud.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Thiago Medina

Lo más visto