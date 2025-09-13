El último posteo de Thiago Medina que hoy estremece tras el accidente: "Gracias por..."

Claro que sobre la imagen, el ex de Pestañela escribió “Gracias por el regalo”, y le sumó un emoji de una carita con el signo pesos en los ojos y otro de un trébol de cuatro hojas, arrobando por supuesto a la joyería que le hizo llegar el delicado presente.

último posteo de Thiago Medina antes del accidente

Qué dice el parte médico sobre la salud de Thiago Medina

Después de que el periodista Fabián Rubino adelantase el parte médico sobre la evolución de Thiago Medina desde la puerta del hospital de Moreno durante el ciclo Vivo el sábado (A24), donde reveló que el joven sigue con asistencia respiratoria mecánica, bajo soporte de drogas vasoactivas, que y su estado sigue siendo reservado", la institución médica difundió un escueto comunicado.

Embed

"Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno", reza el parte en el primer párrafo.

Al tiempo que con que confirmó que Thiago "fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado".

"Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica", concluye el parte en el párrafo final.

Thiago Medina

Cómo fue el accidente que tuvo Thiago Medina a bordo de su moto

El grave accidente que protagonizó Thiago Medina tuvo lugar alrededor de las 20 horas en la localidad bonaerense de Moreno, en una intersección caracterizada por la escasa señalización y la peligrosidad del tránsito. El joven, que se desplazaba a bordo de su motocicleta, impactó violentamente contra un automóvil y, según testigos, la fuerza del choque fue tal que salió despedido y “voló por encima del auto”, quedando en estado crítico.

De inmediato, personal de emergencias lo trasladó de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de La Vega, donde permanece internado bajo pronóstico reservado. Allí fue intervenido quirúrgicamente tras detectarse severas lesiones en el pulmón y en el bazo, lo que obligó a los médicos a practicarle una operación de urgencia. Pese a la gravedad del siniestro, trascendió que Thiago llevaba colocado el casco al momento del impacto, un factor que habría evitado consecuencias aún más dramáticas.

daniela celis thiago medina.jpg

La noticia conmovió a su entorno más cercano. Daniela Celis, su expareja, expresó públicamente su preocupación y pidió a través de las redes sociales una cadena de oración para acompañar la recuperación del joven. El accidente ocurrió en una zona de reiterados choques viales, marcada por la insuficiente señalización y la falta de medidas preventivas, un contexto que habría incidido en la magnitud de lo sucedido.

En medio de la incertidumbre, familiares, amigos y seguidores aguardan por la evolución de Thiago, mientras el personal médico continúa con los cuidados intensivos necesarios para estabilizar su delicado estado de salud.