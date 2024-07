Descubrieron pavoroso detalle en el video de Victoria en el hospital tras la desaparición de Loan

Según el registro médico, Victoria Caillava ingresó al hospital a las 23:09 horas, aproximadamente ocho horas después de la desaparición de Loan. Esta inconsistencia en los horarios genera nuevas preguntas y ha complicado su situación ante la justicia. Los investigadores están revisando todos los detalles para entender mejor el cronograma de los eventos.

En medio de esta confusión, surgió otra voz en el caso. Camila Núñez, prima de Loan, refutó las declaraciones de Laudelina Peña, quien había afirmado que Caillava y Carlos Pérez podrían haber atropellado al niño en la casa de su abuela Catalina durante un almuerzo. En declaraciones a A24, Núñez expresó su escepticismo: “Para mí es todo muy raro. No sé si oculta o no oculta. Estuve una semana más con ella y no había ese cambio de actitud y nerviosismo. No había nada”.

Además, Núñez cuestionó la tardanza de su tía en compartir su versión de los hechos: “La mamá de Loan estuvo también ahí hasta que el comisario decidió sacar a todos de la casa de su abuela. ¿No le da angustia de salir y contar la verdad tras ver cómo sufre una madre y la estás consolando?”.

La comunidad de Goya sigue en vilo mientras las autoridades continúan la búsqueda intensa de Loan Danilo Peña. Las nuevas revelaciones y las inconsistencias en los testimonios han complicado aún más un caso que ya de por sí es delicado y doloroso. Los vecinos y familiares esperan con ansiedad respuestas y el paradero del pequeño.

Las autoridades han instado a cualquier persona con información a presentarse, subrayando la importancia de cada detalle en la resolución del caso. En tanto, la situación legal de Victoria Caillava se torna cada vez más crítica, a medida que las pruebas y testimonios continúan acumulándose.