Trends
Netflix
Fernando Báez Sosa
MINISERIE

Netflix estrenó "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa", la reveladora serie de 3 episodios

La nueva serie de Netflix "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa" reconstruye el crimen que conmocionó a la Argentina y expone testimonios inéditos con una mirada íntima y humana.

Redacción A24
Redacción A24
Se estrenó 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa

Se estrenó "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa", la reveladora serie de 3 episodios. (Foto: Gentileza Netflix)

Durante casi una hora por episodio en Netflix, 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa invita al espectador a sumergirse en una historia que sigue doliendo. La plataforma lanzó esta producción que no solo revive uno de los crímenes más conmocionantes de los últimos años en Argentina, sino que también convierte el recuerdo en un ejercicio de memoria social.

Johnny Depp vuelve a brillar en Netflix con su mejor comedia y es la película del momento. (Foto: Archivo)

La serie documental aborda con precisión y sensibilidad el asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que perdió la vida en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. A través de una reconstrucción audiovisual de alta calidad, la miniserie combina testimonios inéditos, imágenes de archivo y una narrativa que busca comprender, más que juzgar, la magnitud del hecho y sus consecuencias humanas.

Cada capítulo de la docuserie (tres episodios en total) propone un recorrido por el caso desde un enfoque diferente. En lugar de centrarse en la crudeza judicial, el relato se sostiene en la ausencia. Las cámaras acompañan a Graciela y Silvino, los padres de Fernando, quienes se convirtieron en referentes de lucha y justicia, pero también en el reflejo del duelo que no cesa.

Caso Fernando Báez Sosa 2

Caso Fernando Báez Sosa: el valor de los testimonios inéditos

Uno de los mayores aciertos de 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa es la incorporación de voces que nunca se habían escuchado. Familiares, abogados, periodistas y especialistas comparten sus miradas sobre el crimen que paralizó al país. El documental no se limita a narrar los hechos: busca comprender el contexto social y emocional de una tragedia que marcó a toda una generación.

Entre los testimonios más impactantes se encuentran los de Graciela Sosa y Silvino Báez, quienes relatan cómo transformaron el dolor en motor de lucha. Sus palabras, cargadas de amor y tristeza, dan forma a un relato profundamente humano. También aparecen los periodistas que cubrieron el caso desde el primer día, quienes reflexionan sobre la exposición mediática y el tratamiento del dolor en los medios.

padres fernando.webp

La otra cara del caso Báez Sosa: los rugbiers y sus familias

Por primera vez, el documental ofrece espacio a las voces de las familias de los rugbiers condenados. Después de casi seis años de silencio, algunos padres y madres accedieron a hablar frente a las cámaras, mostrando un costado hasta ahora desconocido de la historia.

El montaje del documental se distingue por su cuidado uso de las imágenes de archivo, una edición sobria y una banda sonora que acompaña sin invadir. Cada recurso técnico está al servicio de la emoción, no del impacto. En lugar de recrear la violencia, el equipo de realización optó por mostrar el vacío que deja la ausencia, el silencio posterior al grito.

Caso Fernando Báez Sosa 3

La producción de Netflix apuesta por un tono respetuoso, que no busca el morbo sino la reflexión. A lo largo de sus tres capítulos, 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa se convierte en un ejercicio de memoria y empatía, una invitación a pensar en cómo la sociedad procesa el dolor cuando la tragedia se convierte en noticia.

Por qué la miniserie se llama "50 segundos"

El título "50 segundos" remite al tiempo exacto que duró el ataque. Esa violencia bastó para cambiar la historia de una familia, de un grupo de jóvenes y de todo un país. Pero también esos 50 segundos se transforman en una metáfora del tiempo que no alcanza para comprender la pérdida, pero sí para mantener viva la memoria.

Fernando Báez Sosa

Netflix apuesta por el caso Fernando Báez Sosa

Con esta producción, Netflix reafirma su compromiso con las historias reales que dejan huella. La plataforma ya había incursionado en el formato de true crime con series como Carmel: ¿Quién mató a María Marta? y Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía. Pero en este caso, la apuesta va más allá del análisis policial: se trata de una reconstrucción emocional que dialoga con la sociedad argentina.

El estreno de 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa ocurre casi seis años después del crimen, en un contexto donde el recuerdo sigue vivo y la demanda de justicia permanece vigente. La serie llega para transformar el dolor en testimonio.

Tráiler de 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa en Netflix

Embed

Se habló de
Netflix Fernando Báez Sosa Serie Documental
