Día del Mono: por qué se celebra el 14 de diciembre

mono

Más allá de su vulnerabilidad, los monos destacan por su inteligencia y cercanía con los humanos. Comparten entre el 94% y 95% de los genes con nosotros, tienen expresiones faciales similares, pueden sonreír, reír y comunicarse de manera compleja, e incluso algunos aprenden lenguaje de signos. También experimentan emociones profundas, como tristeza o desamor, y muestran comportamientos sociales, como regañar a sus crías o expresar desaprobación hacia otros.

En cuanto a su alimentación, la mayoría de los monos son omnívoros, consumiendo frutas, hojas, semillas, flores, insectos, pequeños animales y huevos, aunque sus hábitos dependen de la especie y del entorno. Por ejemplo, los monos nocturnos tienden a comer más insectos, mientras que las especies diurnas prefieren vegetación. Así, la clásica imagen de monos comiendo bananas no refleja toda la diversidad de su dieta en la naturaleza.

El Día Internacional del Mono es una oportunidad para valorar su rol ecológico, promover su bienestar y fomentar la protección de sus hábitats. Celebrar a estos primates significa reconocer su inteligencia, sensibilidad y la importancia que tienen en la biodiversidad, recordándonos que cuidar de ellos también protege el equilibrio de nuestros ecosistemas.