Boca
FÚTBOL

Cómo serán los festejos del Día del Hincha de Boca y quiénes pueden entrar a La Bombonera

Boca celebrará este viernes otra edición del Día del Hincha en La Bombonera, con ingreso para socios y no socios, shows musicales, murga y un clima de fiesta azul y oro. El club ya confirmó horarios, accesos y detalles del evento.

El Día del Hincha de Boca volverá a celebrarse este viernes 12 de diciembre con un evento masivo en La Bombonera, donde miles de fanáticos se reunirán para vivir una jornada que ya forma parte del ADN del club. Desde 2012, cada edición se transforma en una explosión de música, color y pasión, un ritual que une a generaciones y que reafirma la identidad del pueblo xeneize.

image

Esta vez no será la excepción. Boca confirmó oficialmente que abrirá su estadio para recibir tanto a socios como a invitados, repitiendo el operativo que implementó el año pasado. Con actividades previstas desde la tarde y un escenario montado para artistas y murgas, el club espera otra fiesta multitudinaria en Brandsen 805.

¿Quiénes pueden entrar a La Bombonera en el Día del Hincha de Boca?

Según anunció la institución, todos los socios —de cualquier categoría— podrán asistir presentando carnet o DNI, y cada uno tendrá la posibilidad de ingresar con un invitado. Esto significa que el festejo estará abierto también para no socios, algo que potencia la convocatoria y amplía la participación.

Las puertas se abrirán a partir de las 17 por los accesos de Brandsen y Del Valle Iberlucea, y la idea es que los hinchas ocupen las tribunas del estadio para acompañar un espectáculo que combinará música, baile y animación en una jornada enteramente azul y oro.

Qué actividades habrá durante la celebración del 12/12 en La Bombonera

Boca informó que el evento comenzará a las 18, momento en el que iniciarán los shows y participaciones especiales.

Entre los artistas esperados para esta edición figuran:

  • "Un poco de Ruido"

  • La murga "Los Amantes de La Boca"

A eso se sumará el clima típico del Día del Hincha, en el que predominan los cantos, los trapos, las camisetas históricas y las intervenciones espontáneas que convierten al estadio en un enorme escenario popular.

Aunque cada 12/12 muchos hinchas suelen movilizarse al Obelisco —otro punto tradicional—, desde el club remarcan que el foco del festejo será nuevamente La Bombonera, decisión que apunta a concentrar la celebración en el lugar más emblemático para los xeneizes. El objetivo es que lo vivido el año pasado vuelva a repetirse: una fiesta masiva, organizada y en el corazón del barrio.

En la previa, Boca compartió un mensaje en sus redes. "12/12. Feliz día al movimiento popular más grande del mundo, podrán imitarnos pero igualarnos jamás", acompañado de un video que recorre hitos del club y destaca el rol protagónico de su hinchada.

Por qué se celebra el Día del Hincha de Boca el 12/12

El origen de esta fecha está ligado a una historia que se remonta a casi un siglo atrás. El Día del Hincha de Boca se celebra el 12/12 como referencia directa al Jugador Número 12, apodo históricamente asociado a su gente.

Pero ese apodo nació mucho antes de convertirse en una marca popular. Su origen se ubica en 1925, cuando Boca realizó una gira histórica por Europa, la primera que hizo un equipo argentino. En ese viaje participaron futbolistas del club, refuerzos de otras instituciones, cuerpo técnico y dirigentes, pero hubo un integrante que quedó en la historia: Victoriano Caffarena.

Caffarena, ferviente hincha xeneize, fue utilero, masajista improvisado y financista parcial del viaje, acompañando al plantel durante toda la travesía. Su rol fue tan clave que la Asociación Argentina de Fútbol lo reconoció como parte del grupo, y desde entonces se lo consideró “el jugador número 12”.

Décadas más tarde, el término sería popularizado por la barrabrava a partir de los años 70, sumándole otras connotaciones. Sin embargo, el origen histórico se mantiene ligado al viaje europeo.

Aquella gira incluyó 13 partidos en España, cinco en Alemania y uno en Francia, con un balance impresionante: 15 triunfos, tres derrotas y un empate con Bayern Múnich. La figura del tour fue Manuel Seoane, delantero de El Porvenir que anotó 12 goles como refuerzo.

