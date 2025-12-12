Cómo serán los festejos del Día del Hincha de Boca y quiénes pueden entrar a La Bombonera

Qué actividades habrá durante la celebración del 12/12 en La Bombonera

Boca informó que el evento comenzará a las 18, momento en el que iniciarán los shows y participaciones especiales.

Entre los artistas esperados para esta edición figuran:

"Un poco de Ruido"

La murga "Los Amantes de La Boca"

A eso se sumará el clima típico del Día del Hincha, en el que predominan los cantos, los trapos, las camisetas históricas y las intervenciones espontáneas que convierten al estadio en un enorme escenario popular.

Aunque cada 12/12 muchos hinchas suelen movilizarse al Obelisco —otro punto tradicional—, desde el club remarcan que el foco del festejo será nuevamente La Bombonera, decisión que apunta a concentrar la celebración en el lugar más emblemático para los xeneizes. El objetivo es que lo vivido el año pasado vuelva a repetirse: una fiesta masiva, organizada y en el corazón del barrio.

En la previa, Boca compartió un mensaje en sus redes. "12/12. Feliz día al movimiento popular más grande del mundo, podrán imitarnos pero igualarnos jamás", acompañado de un video que recorre hitos del club y destaca el rol protagónico de su hinchada.

Por qué se celebra el Día del Hincha de Boca el 12/12

El origen de esta fecha está ligado a una historia que se remonta a casi un siglo atrás. El Día del Hincha de Boca se celebra el 12/12 como referencia directa al Jugador Número 12, apodo históricamente asociado a su gente.

Pero ese apodo nació mucho antes de convertirse en una marca popular. Su origen se ubica en 1925, cuando Boca realizó una gira histórica por Europa, la primera que hizo un equipo argentino. En ese viaje participaron futbolistas del club, refuerzos de otras instituciones, cuerpo técnico y dirigentes, pero hubo un integrante que quedó en la historia: Victoriano Caffarena.

Caffarena, ferviente hincha xeneize, fue utilero, masajista improvisado y financista parcial del viaje, acompañando al plantel durante toda la travesía. Su rol fue tan clave que la Asociación Argentina de Fútbol lo reconoció como parte del grupo, y desde entonces se lo consideró “el jugador número 12”.

Décadas más tarde, el término sería popularizado por la barrabrava a partir de los años 70, sumándole otras connotaciones. Sin embargo, el origen histórico se mantiene ligado al viaje europeo.

Aquella gira incluyó 13 partidos en España, cinco en Alemania y uno en Francia, con un balance impresionante: 15 triunfos, tres derrotas y un empate con Bayern Múnich. La figura del tour fue Manuel Seoane, delantero de El Porvenir que anotó 12 goles como refuerzo.