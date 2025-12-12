La revelación de Luciana Salazar sobre su vínculo con Ramiro Marra

Antes de cerrar la entrevista, le preguntaron si quería dejarle un mensaje a Marra, sabiendo que probablemente estuviera viendo la nota. Con una sonrisa que no pudo ocultar, dijo: “Me hicieron la noche, me encantó todo lo que me contó”. Y cuando le preguntaron si “hay agua en la pileta”, respondió con su cuota habitual de misterio: “No sé, que sea lo que tenga que ser, qué sé yo, chicos”.

¿Qué dijo Ramiro Marra de los rumores de romance con Luciana Salazar?

El rumor de romance bomba que lanzó Intrusos (América TV) entre Luciana Salazar y Ramiro Marra sorprendió a todo el arco de la política y del espectáculo.

Lo cierto es que, ante el revuelo que generó la noticia, comenzaron a conocerse las voces de los protagonistas de esta sorpresiva historia.

En un escueto mensaje que envió a La mañana con Moria (El Trece), Ramiro Marra se refirió a los rumores de romance con Luli, aunque dejó más dudas que certezas.

Jugando un poco al misterio durante una comunicación con Gustavo Méndez, el economista enfrentó el trascendido sobre su acercamiento con Salazar.

“No me deja Lu. Jajaja”, escribió con picardía Ramiro Marra ante la consulta puntual. Y luego el panelista insistió en saber más del contacto con la modelo: “¿Es verdad? ¿Están iniciando algo?”.

A lo que Marra respondió dejando aún más incertidumbre con un solo emoji: el rostro con el dedo en la boca pidiendo silencio. Y, al no tener pareja ninguno de los dos en la actualidad, automáticamente crecieron los rumores de una muy buena onda entre ambos.

Lo cierto es que la complicidad entre ellos parece indisimulable luego de la información que dio Paula Varela sobre el encuentro entre Ramiro y Luli en un exclusivo restaurante donde coincidieron por casualidad y charlaron de manera muy amistosa.

Y no terminó solo en esa conversación en persona, sino que ambos protagonistas no se seguían en redes y, después, comenzaron a seguirse en Instagram de forma sorpresiva.