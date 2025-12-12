A24.com

¿HAY AMOR?

La revelación de Luciana Salazar sobre su vínculo con Ramiro Marra

La ex vedette, Luciana Salazar, sorprendió con sus dichos sobre el encuentro con el referente de la política, Ramiro Marra.

12 dic 2025, 19:16
Luciana Salazar habló en Intrusos (América TV) sobre el incipiente vínculo que mantiene con Ramiro Marra, después de que trascendiera que compartieron una primera salida. Aunque la modelo se mostró cauta a la hora de ponerle un rótulo a esta nueva conexión, dejó entrever que la química entre ambos fue más que evidente. Incluso, comenzó la nota con una confesión sobre la repercusión que tuvo su acercamiento al economista: “Todo lo que se armó, chicos, el teléfono… ustedes no entienden que yo tengo una seguilla de números que ni siquiera conozco, que me escribieron ayer”.

Cuando le consultaron si se habían conocido o reencontrado, Salazar respondió con sinceridad: “Me gustaría ponerle más ese título, se encontraron por primera vez… yo no lo conocía, va, supuestamente la historia nos hizo ver que sí nos conocíamos, por eso me enteré después”. La ex vedette describió a Marra con elogios y resaltó la buena energía del encuentro: “Es divino Ramiro, la verdad que es un amor”. Sin embargo, aclaró que este no es el momento ideal para exponerse en cuestiones sentimentales, ya que atraviesa días complejos: “Con todos los quilombos que yo estoy justo ahora, hablar de parejas no estaría sumando.

Cuando le mencionaron que Marra había dicho ser tímido, Luciana reaccionó con humor y sorpresa: “Uy, entonces va mal conmigo porque yo soy 10 veces más tímida. Yo soy chapada a la antigua, nunca en mi vida encaré un hombre”. Incluso explicó por qué la cita había dejado una buena impresión: “La pasamos bárbaro, me hizo reír. Hablamos de política… es una persona con la que podés hablar perfectamente de todo, tiene cultura”.

La rubia aseguró que atraviesa un período de soltería elegida: “Sola en pareja formal no estoy y no quiero estar ahora”. También desmintió rumores que la relacionaban con otras figuras del exterior: “En este tiempo tuve amores, nada que ver con lo que se dicen… esa persona en Estados Unidos es un amigo”. Fiel a su estilo, reafirmó que su vida íntima permanece protegida: “Mi vida privada la mantengo bajo 20 llaves”.

Antes de cerrar la entrevista, le preguntaron si quería dejarle un mensaje a Marra, sabiendo que probablemente estuviera viendo la nota. Con una sonrisa que no pudo ocultar, dijo: “Me hicieron la noche, me encantó todo lo que me contó”. Y cuando le preguntaron si “hay agua en la pileta”, respondió con su cuota habitual de misterio: “No sé, que sea lo que tenga que ser, qué sé yo, chicos”.

¿Qué dijo Ramiro Marra de los rumores de romance con Luciana Salazar?

El rumor de romance bomba que lanzó Intrusos (América TV) entre Luciana Salazar y Ramiro Marra sorprendió a todo el arco de la política y del espectáculo.

Lo cierto es que, ante el revuelo que generó la noticia, comenzaron a conocerse las voces de los protagonistas de esta sorpresiva historia.

En un escueto mensaje que envió a La mañana con Moria (El Trece), Ramiro Marra se refirió a los rumores de romance con Luli, aunque dejó más dudas que certezas.

Jugando un poco al misterio durante una comunicación con Gustavo Méndez, el economista enfrentó el trascendido sobre su acercamiento con Salazar.

“No me deja Lu. Jajaja”, escribió con picardía Ramiro Marra ante la consulta puntual. Y luego el panelista insistió en saber más del contacto con la modelo: “¿Es verdad? ¿Están iniciando algo?”.

A lo que Marra respondió dejando aún más incertidumbre con un solo emoji: el rostro con el dedo en la boca pidiendo silencio. Y, al no tener pareja ninguno de los dos en la actualidad, automáticamente crecieron los rumores de una muy buena onda entre ambos.

Lo cierto es que la complicidad entre ellos parece indisimulable luego de la información que dio Paula Varela sobre el encuentro entre Ramiro y Luli en un exclusivo restaurante donde coincidieron por casualidad y charlaron de manera muy amistosa.

Y no terminó solo en esa conversación en persona, sino que ambos protagonistas no se seguían en redes y, después, comenzaron a seguirse en Instagram de forma sorpresiva.

