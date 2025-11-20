La "verdad" detrás de la presentación de la yerba de Daniel Scioli
La aparición de una llamativa yerba con el apellido y el número emblemático de Daniel Scioli desató especulaciones en redes y sorprendió a propios y extraños durante un evento en el centro porteño. Fuentes cercanas al funcionario aclararon la situación.
Una noticia circuló en redes sociales y en distintos portales donde se aseguraba que el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, había presentado su propia yerba bajo el nombre "Pichichi", apodo con el que se conoce al funcionario. Sin embargo, fuentes cercanas al dirigente confiaron a A24.com qué hay detrás del producto que se volvió viral.
El sorpresivo paquete de 500 gramos mostraba un enorme número “9” junto al nombre “Pichichi”, una referencia directa a su posición de delantero en “Villa Lañata”, el equipo amateur de futsal donde jugaba Scioli. En el dorso aparece un eslogan que no pasó desapercibido por su tono irónico respecto de su historia: “Se te fue la mano”. Además, el color del envoltorio es naranja, lo que alude a la estética que mantuvo Scioli durante su carrera política.
Las imágenes comenzaron a difundirse durante la 174° Asamblea del Consejo Federal del Turismo, que tuvo lugar en un hotel del microcentro porteño este martes, a pasos del Obelisco. Antes de iniciar su exposición, Scioli advirtió que el presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan, estaba cebando mate en la primera fila y aprovechó el momento para bromear y exhibir el producto.
Toda esa situación generó que se dijera que Scioli había lanzado su propia marca de yerba pero fuentes cercanas al secretario de Turismo aclararon que no se trata de un emprendimiento: "No es comercial, no está la venta, no lanzó la yerba, no la presentó, nada".
Entonces, explicaron que la idea surgió cuando el funcionario recorría hace unos meses la feria Caminos y Sabores donde coincidió con "unos amigos que estaban con un stand de yerba, que tenían un paquete con los colores del Inter de Miami y el 10", en referencia a Lionel Messi.
En ese momento, Scioli bromeó: "Si tiene la yerba de Messi, tiene que tener la del 'Pichinchi'", contaron esas mismas fuentes sobre lo que el exgobernador bonaerense dijo.
A partir de allí, el funcionario recibió "varios paquetes" e incluso al viajar a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes les obsequió algunos de ellos al ministro de Turismo y de Economía de Emiratos Árabes.
También en su visita a la provincia de Entre Ríos, donde fue recibido por Rogelio Frigerio le regaló otra unidad y fue con otro paquete a la mencionada Asamblea del Consejo Federal de Turismo. "Cuando llegó estaba tomando mate el presidente de la Asamblea y él le regaló un paquete. Ahí sacaron todos fotos y empezó a viralizarse", explicaron desde su entorno sobre la viralización que generó esa situación.