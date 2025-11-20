La "verdad" detrás de la presentación de la yerba de Daniel Scioli

Scioli yerba pichichi

Entonces, explicaron que la idea surgió cuando el funcionario recorría hace unos meses la feria Caminos y Sabores donde coincidió con "unos amigos que estaban con un stand de yerba, que tenían un paquete con los colores del Inter de Miami y el 10", en referencia a Lionel Messi.

En ese momento, Scioli bromeó: "Si tiene la yerba de Messi, tiene que tener la del 'Pichinchi'", contaron esas mismas fuentes sobre lo que el exgobernador bonaerense dijo.

pichichi frigerio

A partir de allí, el funcionario recibió "varios paquetes" e incluso al viajar a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes les obsequió algunos de ellos al ministro de Turismo y de Economía de Emiratos Árabes.

También en su visita a la provincia de Entre Ríos, donde fue recibido por Rogelio Frigerio le regaló otra unidad y fue con otro paquete a la mencionada Asamblea del Consejo Federal de Turismo. "Cuando llegó estaba tomando mate el presidente de la Asamblea y él le regaló un paquete. Ahí sacaron todos fotos y empezó a viralizarse", explicaron desde su entorno sobre la viralización que generó esa situación.