Morena Rial obtuvo el celular en prisión pero dio un paso en falso y arruinó todo: "Le van a..."

Por otro lado, negó que haya abierto una nueva cuenta de Instagram. “Esa cuenta está captando seguidores, pero no la usa Morena, la maneja otra persona. Tiene las dos cuentas madres, que tenía bloqueadas, y están captando seguidores. Ese posteo lo hizo la persona que le maneja las redes que desconozco quién es”, indicó.

La decisión de permitirle el celular solo por momentos responde a su fuerte exposición mediática y a la necesidad de evitar situaciones como esta, en las que pueda filtrar información en redes sociales o realizar publicaciones no autorizadas.

Cuándo detuvieron a Morena Rial

El 1 de octubre de 2025, Morena Rial fue trasladada a la Unidad Penitenciaria N.º 51 de Magdalena, luego de que la Justicia revocara su excarcelación previa por considerar que había incumplido con varias de las condiciones procesales.

La joven, que está imputada por robo agravado por efracción y escalamiento, no presentó la documentación exigida para mantener su libertad, entre ellas constancias de asistencia a terapia psicológica, comparaciones en sede judicial y prueba de sus medios de sustento.

Según fuentes policiales, cuando le comunicaron que sería trasladada a un penal común, Rial se quebró en llanto. Su abogado, Alejandro Cipolla, cuestionó la medida y adelantó que pedirá prisión domiciliaria con tobillera electrónica, apuntando a que Morena es madre de un niño pequeño.

Por su parte, la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty tomó la decisión a pedido del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien impulsó la revocación del beneficio por considerar que existía un “peligro procesal” de fuga.

Además, fuentes cercanas indican que la influencer ya ha sido recluida en una zona aislada del penal conocida como los “buzones”, lo que limita su contacto con otras internas mientras se define su situación procesal.

La causa se relaciona con un robo ocurrido el 18 de enero en una vivienda deshabitada en Villa Adelina, donde Rial estaría señalada como parte de una banda delictiva que ingresó a la propiedad para sustraer bienes.