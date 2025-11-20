La palabra de Jésica Cirio sobre su nuevo amor: así describió su relación con Nicolás Trombino

Y dejó en claro que esa etapa ya quedó atrás: “No, no tengo más nada que hablar con él. Lo que tenía que hablar, lo hablamos en su momento. Es una etapa cerrada".

Sobre Trombino, se conocieron más detalles: tiene 35 años, vive en Puerto Madero y es padre de un hijo. Además, Luis Ventura reveló: "Pertenece a una familia que está dentro del rubro de la comercialización de alimentos, sobre todo de supermercados".

Por qué le concedieron la prisión domiciliaria al ex de Jésica Cirio, Elías Piccirillo

La Justicia volvió a poner en el centro de la escena a Elías Piccirillo, expareja de Jésica Cirio. La Cámara del Crimen decidió concederle la prisión domiciliaria, aunque continúa procesado por “plantar drogas y un arma” a un ex socio, según reveló Mauro Szeta en Intrusos (América TV).

El 6 de noviembre de 2025 quedó marcado como la fecha en la que los magistrados Martín Irurzun y Roberto José Boico, junto al secretario Gastón González Mendonça, firmaron la resolución que modificó el rumbo del caso: dejaron sin efecto la negativa previa y autorizaron que Piccirillo cumpla arresto en su domicilio.

En el escrito judicial, los jueces explicaron que las circunstancias de la investigación ya no son las mismas que cuando se rechazó la primera solicitud. Además, remarcaron que los riesgos de entorpecimiento se redujeron notablemente. “El avanzado estado de la investigación da cuenta de la disminución del riesgo de entorpecimiento considerado oportunamente”, sostiene el fallo de la Sala II. De esta manera, se dispuso que el exmarido de Cirio permanezca en su casa bajo control electrónico, con caución real y otras restricciones que el juez de la causa definirá.

Cabe recordar que Piccirillo había sido detenido el 20 de marzo de 2025 en su vivienda del barrio El Yacht, en Nordelta, acusado de fraude, lavado de dinero, manipulación de pruebas y presuntos vínculos con el narcotráfico.

"Estoy sorprendido. Pregunté si había algún motivación, argumento o razones de salud que ameriten la domiciliaria, pero me dijeron que no. Es decir, le conceden la domiciliaria entendiendo que no hay un riesgo procesal, que está terminada la etapa de instrucción y que el proceso penal puede seguir con él en la condición de arresto domiciliario", confió Szeta en comunicación telefónica con el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

El periodista especializado en policiales también subrayó que Piccirillo deberá portar una tobillera electrónica, aunque aún no estaba confirmado si lo hará en la casa que compartió con Cirio. Además, adelantó que la defensa del denunciante no se quedará de brazos cruzados. "Me confirmaron que el abogado que representa al ex socio que lo denunció, va a apelar: va a meter un recurso para revocar esa decisión y volver a meterlo en la cárcel", concluyó.