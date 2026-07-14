Captaron a Mauro Icardi con otra mujer frente a la China Suárez en Miami: el polémico video

En una de las tantas notas que dio desde que se hizo famosa por el episodio con Icardi, Ekaterina aseguró que el ex de Wanda Nara no se contactó directamente luego de que trascendiera todo lo que pasó esa madrugada en la zona más exclusiva del boliche. Pero hubo señales sugestivas. "Él no me escribió a través de redes, sí un amigo suyo, Enzo", contó la joven al aire, sobre el hombre que estuvo en Tequila.

¿Qué le dijo el hombre de confianza del futbolista? Una pregunta clarísima: "¿A dónde se sale hoy?". Y cuando le preguntaron si pensaba que se trataba de una forma indirecta de comunicarse de Icardi con ella, además del lógico interés de Enzo por ella y sus amigas, Eka fue contundente: "Quizás ambos".

Se filtró un video de Mauro Icardi y la China Suárez en Miami en plena guerra con Wanda Nara

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena en medio de un nuevo capítulo de su enfrentamiento con Wanda Nara. Esta vez no fue por una declaración ni por un posteo, sino por unas imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales, compartidas por Pochi, panelista de Puro Show (El Trece) y creadora de la cuenta @Gossipeame, donde mostró al futbolista durante una salida de compras en un reconocido shopping de Miami.

En la historia publicada se ve a Icardi recorriendo un local de H&M dentro del Aventura Mall, vestido con remera blanca y gorra negra, mientras observa distintas prendas acompañado de la China Suárez. Junto al video, Pochi escribió: "#LaNoNoticia: La China y Mauro ayer en el H&M del Aventura. Sé lo que van a decir, que tiene menos presupuesto, pero...".

La aparición de Mauro en Miami se da en medio de las repercusiones por el conflicto que mantiene con Wanda Nara en torno a sus hijas y el litigio legal que lleva adelante desde hace años, luego de que ella respondiera con dureza a una nueva presentación judicial del futbolista por un viaje a París con las nenas.