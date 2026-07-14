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Captaron a Mauro Icardi con otra mujer frente a la China Suárez en Miami: el polémico video

Se conoció una grabación explosiva donde se ve a Mauro Icardi con una misteriosa dama en un boliche. ¿De quién se trata?

14 jul 2026, 14:26
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Captaron a Mauro Icardion otra mujer frente a la China Suárez en Miami: el polémico video.

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Captaron a Mauro Icardion otra mujer frente a la China Suárez en Miami: el polémico video.

Captaron a Mauro Icardion otra mujer frente a la China Suárez en Miami: el polémico video.

Escenario conocido, escena repetida, pensarán algunos al ver el nuevo video que se viralizó sobre cómo pasan los días Mauro Icardi y la China Suárez en sus vacaciones en Miami. Es que Mauro, una vez más, quedó en la mira después de una noche en la Bresh en la que, dicen los malpensados, estuvo "mirando de más" a las chicas. Puntualmente, a una.

Después del escándalo con Ekaterina, la rubia de 22 años que lo obnubiló en el VIP de Tequila y que de un día para el otro se hizo famosa, Icardi volvió a ser captado, in fraganti, por una grabación que da lugar a todo tipo de interpretaciones.

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Hay quienes opinan que el futbolista apenas está charlando con un amigo, otros, que directamente está "fichando" a una joven que baila delante suyo, una rubia de pelo largo y lacio con la camiseta de la Selección, muy cerca de donde la China estaba con sus amigos que los acompañan en este viaje en el que Mauro, como siempre, paga todo.

Las imágenes generaron revuelo e infinidad de comentarios maliciosos sobre la escenita. "Me da una re pena esta cornuda consciente, imaginate ni siquiera poder salir con el macho porque ficha minas hasta delante tuyo, no me imagino todo lo que hará estando solo", escribió una usuaria entre muchas que volcaron cuestionamientos en Twitter. "Icardi ficha a la rubia que está detrás, se lo cuenta al amigo y le pregunta quién es. Él gira disimuladamente y la reconoce", expresó otra.

En una de las tantas notas que dio desde que se hizo famosa por el episodio con Icardi, Ekaterina aseguró que el ex de Wanda Nara no se contactó directamente luego de que trascendiera todo lo que pasó esa madrugada en la zona más exclusiva del boliche. Pero hubo señales sugestivas. "Él no me escribió a través de redes, sí un amigo suyo, Enzo", contó la joven al aire, sobre el hombre que estuvo en Tequila.

¿Qué le dijo el hombre de confianza del futbolista? Una pregunta clarísima: "¿A dónde se sale hoy?". Y cuando le preguntaron si pensaba que se trataba de una forma indirecta de comunicarse de Icardi con ella, además del lógico interés de Enzo por ella y sus amigas, Eka fue contundente: "Quizás ambos".

Se filtró un video de Mauro Icardi y la China Suárez en Miami en plena guerra con Wanda Nara

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena en medio de un nuevo capítulo de su enfrentamiento con Wanda Nara. Esta vez no fue por una declaración ni por un posteo, sino por unas imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales, compartidas por Pochi, panelista de Puro Show (El Trece) y creadora de la cuenta @Gossipeame, donde mostró al futbolista durante una salida de compras en un reconocido shopping de Miami.

En la historia publicada se ve a Icardi recorriendo un local de H&M dentro del Aventura Mall, vestido con remera blanca y gorra negra, mientras observa distintas prendas acompañado de la China Suárez. Junto al video, Pochi escribió: "#LaNoNoticia: La China y Mauro ayer en el H&M del Aventura. Sé lo que van a decir, que tiene menos presupuesto, pero...".

La aparición de Mauro en Miami se da en medio de las repercusiones por el conflicto que mantiene con Wanda Nara en torno a sus hijas y el litigio legal que lleva adelante desde hace años, luego de que ella respondiera con dureza a una nueva presentación judicial del futbolista por un viaje a París con las nenas.

     

 

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