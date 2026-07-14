Valentina Cervantes expuso el tema más picante que enfrenta Enzo Fernández en la previa de Argentina - Inglaterra

Consultada sobre la rivalidad histórica que hay con Inglaterra y el clásico canto de la hinchada en cada uno de los partidos, Valentina Cervantes dejó en claro su postura: “A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá. Así que nada, no lo dejamos saltar tampoco”.

"Olivia también dice ´es donde yo vivo´, son niños, lo hablan desde el lado inocente, así que para ellos también es raro el partido”, agregó al respecto.

Sobre el final, la influencer remarcó que se trata de un partido especial: “Nosotros también lo vivimos así. Es el lugar donde vivimos hace tres años así que va a ser un encuentro muy lindo. A nosotros no nos pasa eso y es un país que a nosotros nos dio mucho, tenemos familia, pero obvio la pica está igual. Va a ser un partido increíble”.

El vaticinio de Valentina Cervantes con Enzo Fernández que se hizo realidad

Antes del duelo entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026, Valentina Cervantes reveló una frase que le había dicho Enzo Fernández horas antes de marcar el último gol para el histórico 3-2 final.

"¿Puede ser el día hoy?", lanzó el periodista de TyC Sports, mientras la modelo respondía con una sonrisa que parecía anticipar lo que vendría.

"Me dijo que está contento hoy. Me dijo que está feliz hoy así que estoy contenta por eso", expresó con entusiasmo la influencer.

Lo que nadie imaginaba era que Enzo Fernández sería el autor del tercer gol, el que selló la victoria en un partido vibrante y lleno de tensión.

La influencer lo había adelantado con su energía: "Somos una banda así que hacemos mucha fuerza". "Vamos a hacer fuerza y estamos para él", agregó con emoción.

En esa misma entrevista, Valentina Cervantes habló del sacrificio y la entrega que marcaron el camino de Enzo Fernández hasta la Selección Argentina.

"Lo amo y sabe que estamos toda la familia, tanto sus padres, nosotros y sus hijos, estamos orgullosos por todo lo que trabaja para llegar adonde está", afirmó con orgullo sobre el futbolista.