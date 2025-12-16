En vivo Radio La Red
Día del Contador Público: por qué se celebra el 17 de diciembre en Argentina

Cada 17 de diciembre se conmemora en la Argentina el Día del Contador Público, una fecha que recuerda la publicación de una obra clave de la contabilidad moderna.

Cada 17 de diciembre se conmemora en la Argentina el Día del Contador Público, una fecha destinada a reconocer el rol clave que cumplen estos profesionales en el funcionamiento de la economía, tanto en el ámbito privado como en el sector público. La elección del día no es casual: remite a la publicación de una obra fundamental que sentó las bases de la contabilidad moderna.

El origen de la efeméride está vinculado a Luca Pacioli, un fraile y matemático italiano considerado el padre de la contaduría. El 17 de diciembre de 1494, Pacioli publicó su libro Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad, un trabajo que sistematizó por primera vez los principios contables utilizados hasta hoy.

El legado de Luca Pacioli en la contabilidad

Luca Bartolomeo de Pacioli

Luca Bartolomeo de Pacioli nació en 1445 en Sansepolcro, Italia. Fue fraile franciscano, matemático, economista y docente universitario, y desarrolló su carrera académica en ciudades como Bolonia, Florencia, Pisa y Roma. Durante su vida también mantuvo vínculo profesional con Leonardo da Vinci, quien incluso ilustró una de sus obras.

En su libro más célebre, Pacioli describió de manera ordenada el sistema de partida doble, método central de la contabilidad moderna que establece que toda operación debe registrarse en dos cuentas: debe y haber, y que la suma de los débitos debe coincidir con la de los créditos. Allí también explicó conceptos clave sobre conversiones de monedas, precios y cálculos comerciales, esenciales para la actividad mercantil de la época.

La obra tuvo una enorme difusión y se mantuvo vigente durante siglos, facilitando la organización de los negocios y la comprensión de los flujos económicos. Gracias a ese aporte, Pacioli es reconocido como una figura fundacional de la contabilidad, aunque también realizó trabajos vinculados al arte y la arquitectura. Falleció en 1517, a los 72 años, en Florencia.

El rol del contador en la actualidad

En la Argentina, el Día del Contador Público busca destacar la labor de quienes se desempeñan en áreas como finanzas, impuestos, costos, contabilidad, cuestiones laborales y societarias.

Según la definición de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el contador público es el profesional que asesora a personas y organizaciones, diseña e interpreta sistemas de información contable y contribuye a la toma de decisiones estratégicas tanto en el sector público como en el privado.

