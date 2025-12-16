Día del Contador Público: por qué se celebra el 17 de diciembre en Argentina

La obra tuvo una enorme difusión y se mantuvo vigente durante siglos, facilitando la organización de los negocios y la comprensión de los flujos económicos. Gracias a ese aporte, Pacioli es reconocido como una figura fundacional de la contabilidad, aunque también realizó trabajos vinculados al arte y la arquitectura. Falleció en 1517, a los 72 años, en Florencia.

El rol del contador en la actualidad

En la Argentina, el Día del Contador Público busca destacar la labor de quienes se desempeñan en áreas como finanzas, impuestos, costos, contabilidad, cuestiones laborales y societarias.

Según la definición de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el contador público es el profesional que asesora a personas y organizaciones, diseña e interpreta sistemas de información contable y contribuye a la toma de decisiones estratégicas tanto en el sector público como en el privado.