Día Mundial de la Papa Frita: por qué se celebra este miércoles 20 de agosto

Más allá de su origen, las papas fritas se consolidaron como un clásico universal: son la compañía ideal de hamburguesas, milanesas, carnes y también un snack por sí mismas.

¿Cuánto daño pueden hacer las papas fritas?

Un reciente estudio publicado a principios de agosto en la revista médica The BMJ reveló que comer papas fritas puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard analizaron durante casi 40 años la dieta y salud de más de 205.000 personas. El estudio encontró que, mientras que comer papas asadas, hervidas o en puré no incrementa el riesgo de diabetes, el consumo frecuente de papas fritas sí está asociado con un mayor riesgo.

En concreto, consumir papas fritas tres o más veces por semana se relacionó con un aumento del 20% en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con quienes las comen menos de una vez por semana.

La clave está en la forma de preparación. Las papas contienen fibra, potasio y vitamina C, pero también mucho almidón, un tipo de carbohidrato que se convierte rápidamente en glucosa en el cuerpo. Cuando se fríen, las papas no solo absorben grasas que pueden ser dañinas, sino que se vuelven un alimento ultraprocesado, lo que podría explicar el mayor riesgo.

El estudio también indicó que las personas que consumen grandes cantidades de papas fritas suelen llevar hábitos menos saludables, caracterizados por baja actividad física y una dieta rica en carne roja, huevos, cereales refinados y bebidas azucaradas. Aunque los investigadores ajustaron los datos para considerar estos factores, advierten que podrían tener algún impacto en los resultados.