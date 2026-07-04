Bomba: tras el triunfo de la Selección Argentina, una ex confirmó la infidelidad de un futbolista top

“Ni cuando ví a mi ex estando con otra, sufrí tanto como con Argentina”, lanzó sin filtro en el video, que en cuestión de horas se replicó en todas las plataformas. La frase, sumada a su actitud distendida y risueña en los comentarios, terminó alimentando una ola de interpretaciones y reavivando un viejo episodio mediático.

Cabe recordar que el vínculo entre ambos ya había estado en el centro de la escena en 2016, cuando se produjo la separación de la pareja en medio de fuertes rumores y versiones cruzadas. En aquel momento, Driussi, por entonces una de las jóvenes promesas de River, quedó envuelto en una exposición mediática que creció rápidamente.

En medio de aquella ruptura, también circularon versiones sobre una supuesta infidelidad que Ana de Biasi aseguró haber descubierto, y que incluso llegó a vincularse con la figura de Barbie Vélez en el universo del espectáculo de ese momento.

“Ayer, cuando me estaba por ir a dormir a mi casa, porque me quedé a dormir con él, en un momento discutimos y me dice que él ya estaba hablando con una nueva persona. Que me iba a enterar rápido porque iba a salir en la tele”, había relatado en su paso por Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conducía Ángel de Brito en la pantalla de El Trece. Además, el propio Driussi, hoy casado con Vanesa Monteverde, llegó a reconocer que se trataba de “una famosa”.

Cuál fue el look con el que las mujeres de la Selección Argentina deslumbraron en la previa del enfrentamiento con Cabo Verde

Mientras la Selección Argentina enfocaba toda su preparación en el duelo clave ante Cabo Verde por una nueva instancia del Mundial 2026, las parejas de los futbolistas aprovecharon las horas previas al partido para disfrutar de una salida en Miami. Parte de ese encuentro quedó registrado y fue compartido por Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, en sus redes sociales.

La influencer subió a sus historias de Instagram una foto en la que se la ve junto a las mujeres de distintos integrantes del plantel dirigido por Lionel Scaloni. La publicación rápidamente se viralizó entre los hinchas, ya que mostró el clima relajado que rodea al grupo en la previa del compromiso decisivo.

Acompañando la imagen, Agustina Gandolfo escribió la palabra “Equipazo” junto a un corazón blanco, dejando ver la buena sintonía entre todas las presentes. El encuentro tuvo lugar pocas horas antes del cruce frente a Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

Entre las asistentes estuvieron Caro Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico; Mandinha, esposa de Emiliano "El Dibu" Martínez; Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez; y Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, además de otras acompañantes habituales de la Albiceleste durante el torneo.

La imagen también generó comentarios por los estilos elegidos para la ocasión. Predominó el negro en vestidos largos y cortos, conjuntos de dos piezas y tops con diferentes diseños, marcando una estética elegante en la salida.

Sin embargo, algunas optaron por outfits más relajados, con jeans y prendas livianas ideales para el clima cálido de Miami. Sandalias, accesorios discretos y peinados naturales completaron un encuentro distendido, en la antesala del partido disputado en el Hard Rock Stadium.