El drama detrás de la muerte de Gaspi en Río: el motivo por el que no pueden repatriar su cuerpo

Por otra parte, trascendió que las autoridades brasileñas todavía trabajan en las investigaciones relacionadas con el siniestro aéreo y que esa situación también influye en los tiempos. De acuerdo con fuentes oficiales, la liberación del cuerpo podría demorarse aproximadamente una semana hasta que concluyan las pericias correspondientes. Recién después de esa instancia la familia podrá avanzar con los trámites para el regreso de los restos al país.

Como si el panorama no fuera ya suficientemente complejo, surgió un dato que habría agravado aún más la situación. “El error es que Gaspi no viajó con seguro de vida, con asistencia al viajero. Debería haber contratado antes de ir. Estaban grabando contenido para YouTube”, señalaron durante la emisión televisiva.

La muerte de Gaspi ocurrió el domingo, cuando dos helicópteros chocaron en Río de Janeiro. El trágico episodio dejó un saldo de seis víctimas fatales y continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades brasileñas, que intentan determinar las causas que provocaron el accidente.

polémica por la repatriación de los restos de Gaspi - captura DA

La última foto de Gaspi tomada horas antes de su trágica muerte en Brasil

La inesperada muerte de Gaspi en el fatal choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro este domingo continúa provocando dolor y conmoción. En medio del impacto por la noticia, durante las últimas horas cobró especial relevancia una publicación realizada en redes sociales que había pasado inadvertida hasta conocerse el trágico desenlace.

Se trata de un posteo compartido por una usuaria que, sin saberlo, registró uno de los últimos momentos públicos de Gaspar Prim Díaz, el nombre real del popular creador de contenido. Horas antes del accidente que terminó con su vida, la joven se lo cruzó mientras caminaba por la ciudad brasileña y decidió acercarse para pedirle una foto.

La tragedia aérea también se cobró las vidas de Lucas Vignale, del músico Oliver Tree y de otras tres personas que viajaban en las aeronaves involucradas en la colisión.

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La publicación fue realizada por la usuaria @EmetSuki en la red social X. Junto a las imágenes del encuentro escribió: "Vine a Brasil y me encontré con Gaspi". Tras conocerse el fallecimiento del influencer, el mensaje comenzó a viralizarse rápidamente.

Según se pudo observar en las fotografías, el encuentro ocurrió sobre la tradicional Avenida Atlántica, frente al reconocido hotel Copacabana Palace, uno de los sitios más emblemáticos de Río de Janeiro.

En las imágenes aparece Gaspi sonriente mientras participaba de una transmisión en vivo. Además, llamó la atención el look relajado que llevaba en ese momento, muy diferente al que acostumbraba mostrar en sus contenidos. Vestía una remera con una imagen de Diego Maradona junto a Liam Gallagher y Noel Gallagher, vinculada a la histórica visita de Oasis al país en 1998, complementada con una camisa rayada.

Gaspi y una fan horas antes de morir

Esa apariencia contrastaba con la estética que lo acompañó durante gran parte de su carrera digital, donde solía mostrarse con traje y su característica corbata roja.

Luego de la confirmación oficial de que el influencer figuraba entre las víctimas fatales del accidente, las fotos comenzaron a circular masivamente y generaron una fuerte reacción entre los usuarios. Miles de personas compartieron la publicación y aprovecharon para despedirlo con emotivos mensajes.

Uno de los comentarios que más repercusión tuvo reflejó el sentimiento de muchos seguidores: "Encima mirá la remera que tenía. Maradoniano y gallaghereano. Abrazo al cielo, Gaspi querido".

La muerte de Gaspi dejó una profunda huella entre fanáticos, colegas y personas que trabajaron junto a él a lo largo de los años. Las redes sociales se llenaron de mensajes de afecto y reconocimiento hacia una figura que logró ganarse el cariño de una enorme comunidad.