Juicio por Loan Peña: piden la detención del psicólogo forense tras ausentarse a la audiencia

La Fiscalía pidió detener a otros imputados, pero el tribunal lo rechazó

Tras conocerse la ausencia del psicólogo, el Ministerio Público Fiscal solicitó que también fueran detenidos los demás acusados que transitan el proceso en libertad. No obstante, el pedido fue desestimado por los jueces.

El debate oral comenzó con una hora de demora respecto del cronograma previsto y se desarrolla bajo estrictas medidas de reserva. Hay 30 abogados defensores para los 17 imputados y, por decisión del tribunal.

Las distintas hipótesis que atravesaron la causa en estos dos años

A lo largo de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña coexistieron distintas teorías sobre lo ocurrido y las posiciones fueron variando incluso entre algunos de los propios imputados.

El ex comisario Walter Maciel sostuvo la hipótesis de que se trató de un accidente. En la misma línea se ubicó inicialmente Laudelina Peña, quien declaró ante la Justicia provincial que el niño había sido atropellado. Sin embargo, posteriormente afirmó que esa versión fue construida bajo amenazas y se despegó de aquella declaración.

Loan imputados comienzo del Juicio

Por su parte, Carlos Pérez y María Victoria Caillava rechazaron de manera terminante la teoría del accidente. En tanto, Bernardino Benítez, Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez sostuvieron durante la investigación que desconocían qué había ocurrido con el menor.

Otra de las líneas que cobró fuerza en distintos momentos fue la vinculada a una posible red de trata de personas, una hipótesis impulsada por el grupo conocido como "los falsos Dupuy". Esa teoría también fue sostenida por el abogado Fernando Burlando, quien representó a la familia en una de las etapas iniciales del expediente.

Posteriormente, el abogado Juan Pablo Gallego, quien asumió la querella en reemplazo de Burlando, sostuvo la hipótesis de una sustracción seguida de ocultamiento.

Finalmente, la actual querella encabezada por Alejandro Vecchi y la Fiscalía federal coinciden en que detrás de la desaparición de Loan existió una maniobra de crimen organizado con planificación previa.

Bajo esa teoría, los investigadores sostienen que las siete personas que hoy se encuentran en el banquillo habrían participado de la sustracción del menor, aunque aún persiste el interrogante sobre cuál fue el móvil del hecho.

El fiscal Carlos Schaefer sintetizó esa postura al inicio del juicio oral: "Sabemos quiénes se lo llevaron, lo que no sabemos es por qué".