La "abuelita" desconocida que pasó a ser la figura del Mundial 2026

Y así como Tim Payne le debe su fama mundial a un argentino. "Vozinha" se lo hizo a puro pulmón y atajadas. Cuando comenzó el partido tenía apenas 40.000 seguidores. Al terminar, en una entrevista le dieron una noticia que lo emocionó: Ya lo siguen más casi 6,5 millones de personas. Al arquero de un país con apenas 600.000 personas. Solo el fútbol puede lograr estas cosas .

qué nombre me ponen El nombre de "vozinha" salió de la elección entre el 9 de brasil y Valdano, de la Argentina. (Foto: A24.com)

El primer héroe del Mundial 2026

La historia de Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, es la de un futbolista que construyó su carrera lejos de los grandes reflectores. Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, la segunda ciudad más importante de Cabo Verde, el arquero de 40 años se convirtió en uno de los símbolos del histórico empate con España en el Mundial 2026.

A diferencia de muchas figuras del fútbol moderno, Vozinha nunca pasó por clubes poderosos ni protagonizó transferencias millonarias. Su recorrido comenzó en el Batuque FC, una institución tradicional de la isla de São Vicente. Allí permaneció entre 2007 y 2011 antes de pasar al CS Mindelense, otro de los equipos históricos del fútbol caboverdiano.

Tras destacarse en su país dio el salto al Progresso do Sambizanga, de Angola. Más tarde regresó brevemente al Mindelense y comenzó una aventura internacional que lo llevó por equipos modestos de Europa. Jugó en el Zimbru Chisinau de Moldavia, en el Gil Vicente de Portugal, en el AEL Limassol de Chipre, en el AS Trencín de Eslovaquia y finalmente en el GD Chaves, de la segunda división portuguesa. El club "mas importante" en su carrera. Nunca vistió la camiseta de una potencia europea, pero construyó una carrera sólida a base de perseverancia.

cabo Verde al mundial Ante Camerún, triunfo 1 a 0 y clasificación al mundial. Vozinha también fue figura en ese partido. (Foto: FF)

En la selección de Cabo Verde, una garantía "eterna"

Para el mundo era un desconocido. Pero en su país, ya era una leyenda. Porque es el arquero símbolo del país de apenas 600.000 habitantes. Y en la última eliminatoria dejaron afuera nada menos que a Camerún, uno de los "pesados" del continente africano.

Tuvo un mal arranque porque el equipo camerunés le ganó como local 4 a 1. Pero fue la única derrota en 10 partidos. Y desde el arco "abuelita" (Vozinha) marcó el camino. En 7 de los 10 partidos no le marcaron goles. Salvo los 4 de Camerún, le hicieron otros 4 más (Angola 1, aunque Cabo Verde ganó 2 a 1. Y empató con Libia 3 a 3).

Pero la tarde de consagración fue cuando -como locales- le ganaron 1 a 0 a Camerún en la segunda ronda clasificatoria. Quedaron primeros en el grupo y de ahí al mundial, solo hubo un paso. Así "Vozinha" pasó a ser el emblema de su selección.

jugador del partido Apodado "abuelita". el jugador del partido en el histórico empate de Cabo Verde con España. (Foto: A24.com)

¿Qué nombre me ponen?

Nació en pleno mundial del 86. Brasil con un gran equipo. Argentina con Maradona. El padre de "Vozinha" admiraba a Valdano, pero Jorge no era un nombre válido en el registro civil de su país. El reemplazo obligado fue por el delantero brasileño: Josimar.

Al Mundial 2026 llegó como una de las selecciones más flojas, con su debut histórico. Para peor, el primer partido, nada menos que contra el campeón de Europa y candidato: España. Nada detuvo a los "tiburones azules". Se defendieron con apenas un solo foul o falta en todo el partido. Y "Vozinha" -con su seguridad y sus 7 atajadas- fue la figura del partido. Desde el partido en Atlanta, Cabo Verde es la revelación de este mundial en el arranque. Y "Vozinha", un "héroe" planetario.