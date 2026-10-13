Dwayne Johnson arrasa en Netflix con la película de DC sobre un antihéroe que desafía todas las reglas

Black Adam: de qué trata la película de Dwayne Johnson

La historia comienza en Kahndaq, una nación ficticia con una extensa historia de dominación y resistencia. Miles de años antes de los acontecimientos principales, el territorio se encuentra bajo el control de un rey que busca obtener un poder extraordinario mediante un recurso conocido como eternium.

En ese contexto aparece Teth-Adam, un hombre cuya vida queda vinculada con la lucha contra el régimen que somete a su pueblo. La leyenda que rodea su figura se construye a partir de una combinación de sufrimiento, rebelión y poderes que superan las capacidades humanas.

Sin embargo, el relato no presenta un origen sencillo en el que un personaje bondadoso recibe habilidades extraordinarias y comienza a utilizarlas para proteger a los demás. La relación entre el poder, la venganza y las consecuencias de las decisiones personales ocupa un lugar central en la historia.

Después de permanecer encerrado durante casi 5.000 años, Black Adam regresa a un mundo que ya no reconoce. La sociedad cambió, las estructuras políticas son diferentes y los habitantes de Kahndaq continúan enfrentándose a sus propios conflictos.

Su aparición altera ese escenario. Para algunos, representa la posibilidad de terminar con una situación de sometimiento que parece no tener fin. Para otros, es una amenaza que debe ser neutralizada antes de que su fuerza desencadene una catástrofe.

La película construye buena parte de su tensión a partir de esa contradicción. Black Adam puede convertirse en el protector que necesita Kahndaq, pero sus métodos están muy lejos de los que aceptarían los superhéroes tradicionales.

Dwayne Johnson interpreta a Black Adam, un personaje que no responde a las reglas

Conocido mundialmente por sus papeles en películas de acción, Dwayne Johnson encontró en este personaje la oportunidad de interpretar a una figura con características distintas de las de otros protagonistas del género.

Su versión de Black Adam combina una presencia física imponente con una actitud distante y una relación particular con la violencia. No necesita pronunciar grandes discursos para dejar en claro que no acepta fácilmente la autoridad de los demás. Su comportamiento, sus silencios y la manera en que enfrenta a sus adversarios definen buena parte de su personalidad.

La interpretación se apoya en una idea fundamental: Black Adam no considera que deba actuar como un héroe para proteger a quienes lo necesitan. Si entiende que alguien representa una amenaza, puede responder con una fuerza que deja poco espacio para la negociación.

Ese rasgo lo diferencia de personajes que suelen buscar alternativas antes de recurrir a la violencia. También explica el conflicto con la Sociedad de la Justicia, cuyos integrantes consideran que el poder debe estar acompañado por responsabilidad y límites.

Para el protagonista, en cambio, la eficacia de una acción parece tener más importancia que la aceptación de las normas. Si sus métodos consiguen detener a un agresor, no encuentra motivos para disculparse por la forma en que lo hizo.

La película aprovecha esa oposición para desarrollar una figura ambigua. No se trata solamente de determinar si Black Adam es bueno o malo, sino de examinar quién tiene derecho a decidir cómo se aplica la justicia y qué ocurre cuando una sola persona concentra una fuerza capaz de imponerse sobre todos los demás.





La Sociedad de la Justicia: los superhéroes que intentan detener a Black Adam

Uno de los elementos centrales de la producción es la incorporación de la Sociedad de la Justicia, un equipo de personajes con habilidades extraordinarias que interviene cuando el regreso de Black Adam empieza a generar preocupación.

La misión del grupo consiste en contener al recién despertado guerrero y evitar que sus acciones se conviertan en una amenaza de mayores dimensiones. Pero el enfrentamiento no se limita a una competencia de fuerza: también expone dos formas diferentes de entender el papel de quienes poseen poderes sobrehumanos.

Entre los integrantes del equipo se encuentran:

Hawkman , interpretado por Aldis Hodge, un héroe que defiende la necesidad de mantener el orden y no está dispuesto a permitir que Black Adam actúe sin restricciones.

Doctor Fate , encarnado por Pierce Brosnan, un personaje vinculado con la magia, las visiones y la posibilidad de anticipar distintos desenlaces.

Atom Smasher , interpretado por Noah Centineo, un joven integrante del grupo que puede aumentar considerablemente su tamaño y fuerza.

Cyclone, a quien da vida Quintessa Swindell, una heroína con la capacidad de controlar el viento y manipular corrientes de aire.

Cada integrante aporta una personalidad y un conjunto de habilidades diferentes. Mientras Hawkman representa una postura firme frente a la necesidad de imponer límites, Doctor Fate introduce una dimensión más ligada al destino y a las consecuencias de las decisiones.

Atom Smasher y Cyclone, por su parte, permiten observar el funcionamiento del equipo desde una perspectiva más joven. Sus intervenciones aportan dinamismo a las secuencias de acción y ayudan a ampliar el universo de personajes que rodea al protagonista.

La presencia de la Sociedad de la Justicia también cumple una función narrativa: Black Adam deja de ser únicamente un hombre con poderes extraordinarios y pasa a convertirse en el centro de un debate sobre la autoridad, la responsabilidad y el uso de la fuerza.

La película no presenta el conflicto como una simple lucha entre buenos y malos. Aunque existen amenazas concretas, las diferencias entre los personajes surgen también de sus principios y de la manera en que interpretan los acontecimientos.





Kahndaq y la lucha por la libertad: el conflicto que impulsa la historia

Detrás de las batallas y los efectos visuales, Black Adam desarrolla una trama vinculada con la identidad de Kahndaq y la lucha de sus habitantes por recuperar el control de su territorio.

La nación ficticia arrastra las consecuencias de siglos de dominación. En el presente de la película, la población continúa enfrentándose a una situación en la que fuerzas externas ejercen presión sobre sus recursos y su futuro.

En ese escenario aparece Adrianna Tomaz, interpretada por Sarah Shahi, una mujer que participa activamente en la búsqueda de una salida para su pueblo. Su intervención conecta la leyenda del antiguo guerrero con las necesidades concretas de quienes viven en Kahndaq.

Adrianna no ve el regreso de Black Adam únicamente como un fenómeno sobrenatural. Para ella, la aparición de alguien capaz de enfrentarse a los opresores puede representar una oportunidad para modificar una realidad que parece estancada.

Su hijo Amon, interpretado por Bodhi Sabongui, también tiene un papel importante en el desarrollo de la historia. El joven observa al protagonista desde una perspectiva distinta de la de quienes llegan con la misión de detenerlo. Su relación con Black Adam contribuye a mostrar que la figura del guerrero puede generar temor, pero también admiración.

Esta mirada resulta importante porque permite comprender por qué algunos habitantes de Kahndaq no consideran que el protagonista sea necesariamente un enemigo. Cuando una comunidad siente que las instituciones no pueden protegerla, la aparición de alguien dispuesto a enfrentarse a sus agresores puede adquirir un significado diferente.

La película utiliza ese dilema para ampliar el conflicto. Black Adam no lucha solamente contra otros personajes con superpoderes: también debe enfrentarse a la pregunta de qué significa proteger a un pueblo y cuáles son los límites de esa misión.





Los poderes de Black Adam y las escenas de acción más impactantes

La fuerza del protagonista constituye uno de los principales atractivos visuales de la película. Su capacidad para desplazarse a gran velocidad, volar, soportar ataques y lanzar descargas eléctricas lo convierte en un adversario difícil de detener.

El personaje está asociado con poderes de origen divino y con una energía que supera ampliamente las capacidades humanas. Esa diferencia se refleja en las secuencias de combate, donde los enfrentamientos adquieren una escala que obliga a los demás personajes a modificar sus estrategias.

A diferencia de las escenas en las que dos combatientes intercambian golpes durante largos períodos, muchas de las intervenciones de Black Adam se caracterizan por su rapidez. Los adversarios apenas tienen tiempo de reaccionar antes de que el protagonista cambie de posición o utilice sus habilidades para neutralizarlos.

Los efectos especiales permiten representar esa diferencia de velocidad y fuerza. Los movimientos del personaje se combinan con rayos, impactos y destrucción de estructuras para transmitir la sensación de que la pelea se desarrolla en condiciones desiguales.

La película también utiliza esos recursos para construir una identidad visual alrededor de Black Adam. Su figura oscura, la electricidad que acompaña sus poderes y su manera de desplazarse contrastan con las características de otros héroes de la Sociedad de la Justicia.

Sin embargo, el despliegue visual no funciona solamente como una sucesión de enfrentamientos. Cada batalla refuerza la dificultad de contener a alguien que no acepta las reglas que organizan el comportamiento de los demás superhéroes.

Esa idea atraviesa tanto las escenas individuales como los enfrentamientos colectivos. El problema no es únicamente que Black Adam sea poderoso, sino que no existe una garantía de que vaya a detenerse cuando los demás consideren que el peligro terminó.





Pierce Brosnan como Doctor Fate: magia, visiones y decisiones difíciles

Entre los personajes que acompañan al protagonista, Doctor Fate ocupa un lugar destacado. Interpretado por Pierce Brosnan, Kent Nelson es un héroe que combina conocimientos, experiencia y habilidades mágicas.

Su casco característico le permite acceder a poderes extraordinarios y lo vincula con una dimensión que va más allá de la fuerza física. A través de la magia, las ilusiones y las visiones, el personaje puede contemplar posibilidades que otros integrantes de la Sociedad de la Justicia no alcanzan a percibir.

La participación de Brosnan introduce un tono diferente en medio de las secuencias de acción. Mientras Hawkman suele representar una respuesta directa frente a la amenaza, Doctor Fate se mueve en un terreno donde las decisiones requieren considerar consecuencias futuras.

Su presencia adquiere relevancia porque el conflicto con Black Adam no puede resolverse únicamente mediante una demostración de superioridad física. El equipo debe comprender qué impulsa al protagonista y hasta dónde está dispuesto a llegar.

En ese sentido, Doctor Fate funciona como uno de los personajes que mejor representan la tensión entre el destino y la capacidad de elegir. Sus conocimientos no eliminan los riesgos, pero permiten considerar escenarios que podrían resultar decisivos para el desenlace.

La relación entre ambos personajes también ayuda a equilibrar la película. Frente a la actitud desafiante de Black Adam, Doctor Fate aporta una mirada más reflexiva sobre los sacrificios que puede exigir una batalla y las consecuencias de intervenir en el destino de los demás.





Jaume Collet-Serra dirige una película de acción dentro del universo DC

La dirección de Black Adam estuvo a cargo de Jaume Collet-Serra, cineasta que ya había trabajado con Dwayne Johnson en Jungle Cruise, la película de aventuras estrenada en 2021.

En esta ocasión, el director construyó una producción que combina los elementos habituales del cine de superhéroes con una historia de origen marcada por la mitología y la búsqueda de justicia. El resultado alterna momentos de exposición narrativa con secuencias de acción de gran escala.

La película fue desarrollada a partir de personajes de DC creados originalmente por Bill Parker y C. C. Beck. Su llegada a los cines amplió la presencia de Black Adam en el universo cinematográfico de la compañía y permitió incorporar a la Sociedad de la Justicia en una producción de acción real.

El guion estuvo a cargo de Adam Sztykiel, Rory Haines y Sohrab Noshirvani. La producción contó, además, con Dwayne Johnson entre sus productores, junto con Beau Flynn, Hiram Garcia y Dany Garcia. <span></span>

La propuesta busca diferenciar al protagonista de los héroes que suelen ocupar el centro de estas historias. En lugar de presentar a un personaje que aprende gradualmente a respetar un código de conducta, la película parte de alguien que ya tiene una convicción definida y obliga al resto a reaccionar ante ella.

Esta decisión le permite explorar una discusión reconocible dentro del género: la diferencia entre detener una amenaza y convertirse en una autoridad sin controles. La fuerza de Black Adam puede resultar útil frente a sus enemigos, pero esa misma capacidad genera dudas cuando nadie puede garantizar que sus decisiones sean correctas.

El estreno de Black Adam en 2022 y su lugar entre las películas de DC

Black Adam llegó a los cines en octubre de 2022 y se presentó como una de las grandes apuestas de DC para ampliar su universo de personajes. La película tuvo una duración aproximada de dos horas y cinco minutos y combinó acción, aventura y fantasía.

Su lanzamiento también estuvo acompañado por expectativas vinculadas con el recorrido de Dwayne Johnson en Hollywood y con el interés del actor por llevar al personaje a la pantalla grande.

En términos comerciales, la película recaudó alrededor de 393 millones de dólares en todo el mundo, según los registros de The Numbers. Esa cifra muestra el alcance internacional de la producción, aunque no debe confundirse la recaudación con las ganancias finales, ya que una película también tiene costos de producción, publicidad y distribución. <span></span>

La recepción crítica fue dispar. Algunos comentarios destacaron la presencia de Johnson, las secuencias de acción y la incorporación de personajes como Doctor Fate. Otros señalaron que la historia recurría a fórmulas conocidas del género y que la abundancia de efectos visuales no siempre se traducía en una narración igualmente sólida.

Esa diversidad de opiniones ayuda a explicar el lugar de la película dentro de la conversación sobre el cine de superhéroes. Para quienes buscan una historia centrada en combates, poderes extraordinarios y personajes que discuten los límites de la justicia, ofrece una propuesta reconocible. Para quienes priorizan una trama más compleja, algunos aspectos pueden resultar menos convincentes.

Más allá de esas diferencias, la producción dejó una imagen clara de Black Adam como una figura que no responde al modelo clásico del héroe dispuesto a obedecer las reglas establecidas.





¿Vale la pena ver Black Adam? Qué ofrece la película de Dwayne Johnson

La respuesta depende de qué busque cada espectador en una película de superhéroes. Black Adam combina una historia de origen, enfrentamientos entre personajes con habilidades extraordinarias y un conflicto que gira alrededor de la libertad de un pueblo sometido.

Uno de sus principales atractivos es la interpretación de Dwayne Johnson. Su personaje no necesita adaptarse de inmediato a las expectativas de la Sociedad de la Justicia y conserva una actitud desafiante durante buena parte de la historia. Esa resistencia a comportarse como un héroe convencional define la identidad de la película.

La incorporación de Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher y Cyclone también amplía las posibilidades de acción. Cada personaje cuenta con recursos propios, lo que permite alternar los enfrentamientos individuales con las escenas colectivas.

Al mismo tiempo, la historia incorpora elementos de mitología, conflictos políticos y vínculos familiares que explican por qué la aparición de Black Adam tiene consecuencias que van más allá de una batalla entre superhéroes.

Entre los aspectos que pueden interesar a quienes todavía no la vieron se encuentran:

El origen de Black Adam , que conecta una leyenda antigua con los conflictos del mundo moderno.

La interpretación de Dwayne Johnson , centrada en un personaje que combina poder, desconfianza y una idea personal de justicia.

La participación de Pierce Brosnan , cuyo Doctor Fate aporta magia y una mirada diferente sobre el destino.

La aparición de la Sociedad de la Justicia , un equipo que introduce nuevos personajes dentro del universo de DC.

Las secuencias de acción y los efectos visuales, que tienen un papel central en el desarrollo de los enfrentamientos.

En definitiva, Black Adam propone una pregunta que va más allá de sus batallas: ¿alcanza con tener la fuerza necesaria para derrotar a los enemigos o también es indispensable aceptar límites?

Esa tensión sostiene la historia de un personaje que puede ser visto como una amenaza por quienes buscan mantener el orden y como un símbolo de resistencia por quienes necesitan protección.

Con Dwayne Johnson al frente, la película convierte el regreso de un guerrero después de casi cinco mil años en un enfrentamiento entre distintas formas de entender el poder. Y esa es, precisamente, la característica que separa a Black Adam de muchos otros protagonistas del género: no está dispuesto a pedir permiso para imponer su propia justicia.



