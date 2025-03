Eclipse lunar total: 5 signos que vivirán fuertes transformaciones por la "Luna de Sangre"

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite y oscureciéndolo. Durante este proceso, la Luna adquiere un tono rojizo debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre, fenómeno que da origen al término "Luna de Sangre".

Este evento astronómico es relativamente poco frecuente y, en esta ocasión, será visible en gran parte del mundo, incluyendo América del Sur.

DALL·E 2025-03-13 15.12.38 - A breathtaking image of a total lunar eclipse with the Moon appearing blood-red in the night sky. The scene is framed by a dark sky filled with stars,.webp