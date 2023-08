El albañil enojado: explicó en un video porque sus compañeros "planeros" no van a trabajar

"Yo te voy a explicar por qué no viene nadie a laburar. Me tomé el trabajo de hacerte esto mientras tomaba unos mates”, continuó y en un pizarrón escribió la realidad de los trabajadores que brillaban por su ausencia.

El primero: "Gaby, de 27 años, que cobra tres planes por un total de 150 mil pesos". Luego llegó el turno de "Marcelito, de 35 años, que cobra 4 planes de 40.000 por un total de 160 mil pesos".

Siguió por Pablo, de 32 años, al que definió como "un nene de mamá": "Me llamó a la mañana la mamá y me dijo que como era una obra al aire libre y hacía frío, el nene se iba a enfermar. Por eso no iba a venir. Sin palabras".

luego habló de Hugo, de 67 años: "Este es el más importante. No cobra ningún plan social, sigue laburando, nunca faltó".

“¿Qué te quiero dar a entender? Estos son planeros y este nene de mamá. Faltan siempre los lunes o los martes. Hugo viene siempre. Lo dejo a su criterio para que opinen y me digan cómo es la onda, a ver si puedo entender”, terminó de explicar en el video que llegó a más de 3 millones de reproducciones.