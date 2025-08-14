En vivo Radio La Red
El budín de coco que conquista a todos: simple, esponjoso y lleno de sabor

Una preparación fácil, con pocos ingredientes y un resultado irresistible. Te contamos cómo hacer un budín de coco casero que enamora por su aroma y suavidad.

El budín de coco que conquista a todos: simple, esponjoso y lleno de sabor

El budín de coco es una de esas recetas que combinan lo mejor de dos mundos: la textura esponjosa de un bizcocho bien hecho y el sabor inconfundible del coco rallado. Este ingrediente, de origen tropical, no solo aporta un aroma delicioso sino también una suavidad única a la miga. Ideal para acompañar el mate, el café o un té a media tarde, se convierte en una opción perfecta para quienes buscan un postre o merienda sin complicaciones.

Lo mejor es que no requiere técnicas avanzadas de repostería ni utensilios especiales. Con un batidor manual, un molde y un horno común, se puede lograr un resultado digno de panadería.

Qué se necesita para preparar un budín de coco

Para esta receta, la clave está en mantener un equilibrio entre los ingredientes secos y húmedos, para que el budín no quede seco. El coco rallado debe ser fresco o bien conservado, para evitar que aporte sabor rancio.

Ingredientes:

  • 150 g de manteca a temperatura ambiente

  • 200 g de azúcar

  • 3 huevos

  • 200 g de harina leudante

  • 100 ml de leche

  • 100 g de coco rallado

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso para un budín perfecto

  • Preparar el horno y el molde

    Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde para budín, o forrarlo con papel manteca para facilitar el desmolde.

  • Batir la manteca y el azúcar

    En un bol grande, batir la manteca junto con el azúcar hasta obtener una crema suave y blanquecina. Este paso es importante para incorporar aire a la mezcla, lo que dará una miga más esponjosa.

  • Agregar los huevos

    Incorporar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición para que la mezcla no se corte y mantenga su consistencia.

  • Sumar el coco y la esencia

    Agregar el coco rallado y la esencia de vainilla, mezclando suavemente para distribuir el sabor.

  • Integrar la harina y la leche

    Alternar la adición de harina leudante y leche, comenzando y terminando con la harina. Mezclar con movimientos envolventes para no perder aire en la preparación.

  • Hornear

    Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno por aproximadamente 40-50 minutos, o hasta que, al insertar un palillo, este salga limpio.

  • Enfriar y servir

    Dejar reposar el budín unos minutos antes de desmoldar. Una vez frío, se puede espolvorear con azúcar impalpable o más coco rallado para decorar.

Consejos para un mejor resultado

  • Coco más húmedo: si el coco rallado está muy seco, se puede hidratar con un poco de leche tibia antes de incorporarlo a la mezcla.

  • Versión más aromática: añadir ralladura de limón o naranja potencia el sabor y da un toque fresco.

  • Congelación: el budín de coco se puede congelar envuelto en film, manteniendo su textura por hasta tres meses.

Este budín de coco casero es la prueba de que no es necesario complicarse para lograr un sabor espectacular. Su combinación de ingredientes simples y su textura suave lo convierten en un infaltable de cualquier recetario familiar. Ya sea para compartir en una merienda especial, como postre o para acompañar un café, es una de esas preparaciones que siempre dejan ganas de repetir.

