El budín de coco que conquista a todos: simple, esponjoso y lleno de sabor

Paso a paso para un budín perfecto

Preparar el horno y el molde Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde para budín, o forrarlo con papel manteca para facilitar el desmolde.

Batir la manteca y el azúcar En un bol grande, batir la manteca junto con el azúcar hasta obtener una crema suave y blanquecina. Este paso es importante para incorporar aire a la mezcla, lo que dará una miga más esponjosa.

Agregar los huevos Incorporar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición para que la mezcla no se corte y mantenga su consistencia.

Sumar el coco y la esencia Agregar el coco rallado y la esencia de vainilla, mezclando suavemente para distribuir el sabor.

Integrar la harina y la leche Alternar la adición de harina leudante y leche, comenzando y terminando con la harina. Mezclar con movimientos envolventes para no perder aire en la preparación.

Hornear Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno por aproximadamente 40-50 minutos, o hasta que, al insertar un palillo, este salga limpio.