La noticia que alegra a Eliana Guercio mientras se recupera del problema estético de salud

Cuáles son los efectos adverson que habría tenido Eliana Guercio por la mala praxis estética

Recientemente, comenzaron a circular versiones sobre una cirugía estética que habría afectado gravemente a Eliana Guercio, dejando secuelas atribuidas a una posible mala praxis. Marina Calabró, en Lape Club Social (América TV), expresó con preocupación el difícil momento que atraviesa la panelista.

Desde hace varios meses, la pareja de Sergio “Chiquito” Romero ha contado que fue víctima de una mala praxis estética. Por esta razón, decidió compartir su experiencia en redes sociales y alertar a sus seguidores sobre la importancia de no dejarse intervenir por cualquier profesional que se promocione en internet con el respaldo de algunos famosos. “Yo caí así”, confesó.

También comentó que, aunque estaba atravesando un momento complicado, creía que su situación tenía solución. Sin embargo, frente a la amplia difusión del tema y la información limitada que Guercio había compartido, la periodista del ciclo matutino decidió investigar y pudo aportar más detalles.

"Eliana hizo un tratamiento con láser. En realidad, ya se lo había hecho con otra médica y como le había dado mucho resultado, quiso volver. La realidad es que perdió el contacto y buscó en otro lado y pasó lo que pasó", relató.

El procedimiento en cuestión sería el CO2, un tratamiento láser no invasivo diseñado para mejorar la textura y calidad de la piel, que debe ser realizado por un profesional capacitado. "Eliana tenía unas marcas de acné en frente y pómulos. Se hizo el tratamiento pero a las 36 horas, cuando deberían empezar a salirse las cascaritas, sufrió un proceso inflamatorio tremendo al punto que se le deformó la cara, sobre todo en la zona de los párpados", dijo Calabró, describiendo lo mal que la estaría pasando.

Como el asunto está actualmente en manos de los abogados, Guercio no puede brindar declaraciones públicas. No obstante, la periodista consultó con sus allegados, quienes le confirmaron que "la piel le quedó como si le hubieran quemado con el láser".

Tras lo sucedido, la panelista intentó hacer un reclamo, pero en el centro estético cambiaron su versión de los hechos: "La recepcionista le hizo masajes con una crema descongestiva y también le cambiaron el discurso, le dijeron que capaz ella necesitaba algún tratamiento extra para ver resultados".

La figura de América TV agregó que, luego del incidente, Guercio buscó una segunda opinión médica: "Fue a la dermatóloga que le recomendó Georgina Barbarossa y le dijo que tenía mucha suerte porque en muchos casos, las marcas son irreversibles".