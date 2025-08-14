A24.com

SÁLVESE QUIEN PUEDA

Denuncia y escándalo: aseguran que Esmeralda Mitre robó unos zapatos de un exclusivo local en Recoleta

Esmeralda Mitre vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, fue denunciada por no pagar un par de zapatos en un exclusivo local de Recoleta.

14 ago 2025, 20:45
Este jueves, en Sálvese quien pueda (América TV), el cronista Rodrigo Bar reveló una nueva denuncia que involucra a Esmeralda Mitre, esta vez por no pagar unos zapatos en un exclusivo local de Recoleta. El episodio se suma a otra situación similar que ha generado polémica en torno a la mediática.

"A principios de junio, Esmeralda fue a comprarse a un local muy importante de Recoleta unos zapatos, en la calle Quintana, muy top. Es un local emblemático de la zona, es muy conocido", comenzó contando el periodista.

"A la hora de pagar, ella cede su tarjeta: fondos insuficientes. La dueña le dijo 'bueno, cómo podemos hacer'. 'Te dejo mi pasaporte', le dijo Mitre como promesa de pago", siguió Bar.

Acto seguido, la conductora Yanina Latorre recordó que hace unos meses la mediática había hecho lo mismo en un restaurant: "Tampoco había fondos y nunca pagó la pizza".

"Pasaron los días, Esmeralda nunca volvió al local, nunca llamó para hacer ese pago, así que la dueña tomó la decisión de acercarse a una comisaría y hacer la denuncia correspondiente", contó.

"Cuando la mujer fue a hacer la denuncia, entregó el pasaporte y el pasaporte quedó retenido hasta que ella abone lo que debe o devuelva los zapatos", sostuvo el periodista.

Meses atrás, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló una anécdota que involucra a dos figuras del mundo del espectáculo: una famosa invitó a otra a comer, pero no se hizo cargo de la cuenta.

"Se autopercibe millonaria, se autopercibe todo", comentó Yanina al referirse a la famosa que evitó pagar su parte. En cuanto a la otra protagonista del encuentro, agregó: "La otra famosa es empresaria, diosa, muy fina".

"Fue a comer con otra muy conocida, no es famosa. No pagó la cuenta, la había invitado, no era canje, y dice 'pago en la semana'. El restaurant es Pizza cero", detalló la panelista, haciendo énfasis en que no se trataba de una comida promocional.

"Vuelve la famosa a comer, paga y la tarjeta, denegada, la dejó en caución y dijo 'a la tarde viene la mucama, te trae la plata y le devolvés la tarjeta'", remarcó, sorprendida por la actitud de la invitada.

Después de mantener el misterio durante gran parte del programa, Yanina finalmente reveló que se trataba de Esmeralda Mitre, quien había salido a comer con Bárbara Diez, reconocida organizadora de eventos y exesposa del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

"La cuenta era 40 lucas, comieron una pizzita. Ella la había invitado a comer a la otra, que es muy top", agregó Yanina, dejando entrever que el gesto no estuvo a la altura de la etiqueta esperada.

