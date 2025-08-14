El contundente motivo por el que Pampita no quiso hablar sobre el caso de Julieta Prandi

Por último, remarcó: “No quiero opinar de este tema ni de ningún tema porque no me corresponde, y también me parece que es válido que alguien no quiera estar opinando todo el tiempo de cosas que desconoce, que no son suyas, y es como estar robando protagonismo a historias de otras personas”.

Julieta Prandi enfrentó a Analía Franchín por una pregunta polémica

Analía Franchín lanzó una pregunta en vivo a Julieta Prandi que generó tensión al instante. La modelo no ocultó su incomodidad y se produjo un fuerte cruce entre ambas, justo un día después de conocerse la condena de 19 años de prisión a Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal agravado.

La sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana fue el resultado de una extensa batalla judicial que Prandi inició contra su exmarido, con quien rompió su vínculo en 2019 tras años de conflicto.

"Vos tenés hijos con él y él con otra, es muy difícil pararse en ese lugar de madre de una bebita que hoy tiene 20 días, en ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo que él tenga la domiciliaria para paternar esa nena?", le preguntó la panelista de A la Barbarossa (Telefe), generando una fuerte reacción.

La respuesta de Julieta no tardó en llegar. Desde una comunicación telefónica, se mostró molesta por la consulta, especialmente en un momento tan sensible tras el fallo judicial que esperó durante años.

"Me cuesta responderte Analía porque siempre que te escucho tu empatía para conmigo ha sido cero. Sos la única en esa mesa que me pregunta que me ponga yo en la piel de esa bebita y familia", le dijo Julieta a Analía.

"Disculpame, no tengo por qué ponerme a pensar en esa familia. Conozco de quién estoy hablando, padecí veinte años a este enfermo, hasta la bebita la tuvo estratégicamente para tener este recuso, hasta eso está calculado. No ha lugar Analía", fundamentó firme Prandi.

Ante la contundencia de sus palabras, Franchín reconoció su error: "Perdón, te pido disculpas, yo estaba pensando en esa bebita". A lo que Julieta respondió con firmeza: "Por favor te lo pido, pasé un infierno".