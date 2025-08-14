En vivo Radio La Red
Ginseng rojo, el aliado natural para tener más energía, salud y potenciar la vida sexual

Conocido desde hace siglos en Asia, el ginseng rojo (Panax ginseng) combina tradición y ciencia.

El ginseng rojo es una raíz originaria de Corea, perteneciente a la familia Araliaceae. Su raíz carnosa y robusta acumula principios activos que se potencian con los años, y su uso se remonta a siglos atrás en la medicina tradicional. Con el tiempo, la planta cruzó fronteras y se valoró en Europa occidental y en las Américas por sus llamativos efectos. Su característico color rojo se obtiene mediante un proceso de vapor que potencia sus ginsenósidos, los compuestos responsables de sus múltiples beneficios.

Leé también ¿Cuál es el suplemento recomendado por la ciencia para mejorar el rendimiento sexual?
La maca es una raíz andina que se consume en polvo o cápsulas y puede ayudar a potenciar la libido, mejorar la calidad del semen y aliviar síntomas hormonales en mujeres.

En la medicina tradicional y en estudios modernos, el ginseng rojo ha mostrado efectos energizantes, antioxidantes y adaptógenos, ayudando al cuerpo a enfrentarse al estrés físico y mental. Investigaciones recientes indican que contribuye a mejorar la función cerebral, potenciando la memoria, la concentración y el estado de ánimo, mientras favorece la salud cardiovascular y metabólica.

Además, se asocia con un aumento de la libido y la mejora de la función sexual masculina y femenina; estudios indican que sus ginsenósidos actúan favoreciendo la circulación sanguínea y contribuyendo al equilibrio hormonal, factores clave en la respuesta sexual y el bienestar sexual en hombres y mujeres.

Los beneficios del ginseng rojo se extienden también a la piel y el sistema inmunitario. Estudios han evidenciado que sus compuestos antioxidantes protegen las células del daño oxidativo, mejoran la hidratación de la piel y aceleran la cicatrización de heridas. Sus propiedades antiinflamatorias y reguladoras del sistema inmunológico contribuyen a la defensa natural del organismo y, aunque aún se requieren más investigaciones, algunos indicios sugieren un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer.

Beneficios del ginseng rojo

Energía y reducción de fatiga

El ginseng rojo puede disminuir la fatiga física y mental. Estudios muestran que el extracto de ginseng acelera la recuperación de la fatiga crónica y mejora la resistencia durante el ejercicio.

Función cerebral y concentración

Diversos estudios indican que el ginseng potencia la memoria, la atención y la claridad mental. Por ejemplo, un ensayo clínico de 6 meses mostró mejoras significativas en memoria visual en adultos mayores con deterioro cognitivo leve.

Salud cardiovascular

Los ginsenósidos presentes en el ginseng contribuyen a mejorar la circulación, proteger los vasos sanguíneos, fortalecer el corazón y regular la presión arterial. Esto se logra mediante la estimulación de óxido nítrico y la reducción de estrés oxidativo.

Control de glucosa y diabetes tipo 2

El ginseng ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, optimizando la función del páncreas y la secreción de insulina. Revisiones sistemáticas muestran que puede disminuir la glucosa en ayunas tanto en personas con diabetes como en individuos sanos.

Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

Los ginsenósidos protegen las células del daño oxidativo y reducen la inflamación, contribuyendo a la salud general del organismo.

Sistema inmunitario

El ginseng puede fortalecer las defensas naturales del cuerpo, regulando la inflamación y modulando la respuesta inmune, lo que ayuda a prevenir enfermedades.

Piel y cicatrización

El extracto de ginseng favorece la regeneración de la piel, mejora la hidratación y acelera la cicatrización de heridas.

Función sexual y libido

El ginseng puede mejorar la excitación, la libido y la respuesta sexual en hombres y mujeres. Estudios muestran beneficios en la disfunción eréctil, la excitación sexual y los síntomas de menopausia, principalmente gracias a la acción de los ginsenósidos sobre la circulación sanguínea y el equilibrio hormonal.

Prevención de enfermedades

Aunque todavía se requieren más estudios, existe evidencia preliminar de que el ginseng puede disminuir el riesgo de ciertos tipos de cáncer gracias a su actividad antioxidante y moduladora del sistema inmune.

Cómo se consume el ginseng rojo

  • Infusión o té: cortar o rallar 2-3 gramos de raíz seca y colocar en agua hirviendo (240 ml) durante 5-10 minutos. Colar y beber hasta 2 veces al día.

  • Culinario: añadir tiras o polvo de ginseng a sopas, guisos o batidos, cocinando a fuego bajo para preservar sus propiedades.

  • Suplementos: cápsulas o extractos concentrados, siguiendo indicación profesional.

