El Chino Darín brilla en Netflix con el estreno de una nueva miniserie de 5 episodios

Lejos de su tierra, descubre que ha sido manipulado y se lanza a un derrotero de sucesos inesperados hasta creer que su verdadero destino es enfrentar una misión más grande que triunfar como cantante: salvar al mundo.

La producción ya comenzó su rodaje en Buenos Aires y se trasladó a diversas locaciones en Europa. Con una puesta en escena visual impactante, la serie capturará la esencia y el misterio de la historia de "El Ruso", en paisajes y escenarios auténticos de los años 40.

"Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica. Por eso no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir, y tener al Chino de protagonista es un lujo. Su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses. Agradezco a Netflix por el apoyo y la confianza, por acompañarme en la aventura, y por darme libertad creativa total para contar esta historia", afirmó Borensztein.

Chino Darín Netflix 1

Ficha técnica de la nueva serie con el Chino Darín

Guion y Dirección: Sebastián Borensztein

Sebastián Borensztein Elenco: Protagonizada por Chino Darín

Protagonizada por Chino Darín Productores ejecutivos: Federico Posternak, Chino Darín, Ricardo Darín, Leticia Cristi, Matías Mosteirin

Federico Posternak, Chino Darín, Ricardo Darín, Leticia Cristi, Matías Mosteirin Una producción de: Kenya Films y K&S Films

Cuántos capítulos tendrá la miniserie con Darín en Netflix

La decisión de contar la historia en cinco episodios no fue casual. Este formato obliga a una narrativa directa, sin desvíos ni tramas innecesarias.

Las miniseries suelen generar mayor impacto, mantienen la tensión y facilitan el consumo en plataformas digitales. En este caso, todo indica que el ritmo será uno de los puntos clave.

Úrsula Corberó habló por primera vez tras el nacimiento de su hijo con el Chino Darín

El lunes 9 de febrero Úrsula Corberó y el Chino Darín vivieron sin duda el día más importante de sus vidas con el nacimiento de Dante, el primer hijo de la pareja tras más de diez años juntos.

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Con el bebé en sus brazos y mientras se dirigía a un auto por las calles de Barcelona, la artista alcanzó a decir unas pocas palabras ante la consulta de la prensa y destacó el momento de felicidad que pasa la familia.

"Estoy bien, muchas gracias. Está todo súper bien, todo soñado, estoy muy contenta. Muchísimas gracias", indicó con amabilidad Úrsula Corberó sin dar más precisiones y saludando con su mano a los presentes antes de retirarse.

A días del nacimiento, la actriz había compartido en redes una tierna imagen del bebé con el gorrito de recién nacido en los brazos del papá: "Hola papi", expresó a pura emoción tras.