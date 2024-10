El consejo de Fito Páez a Lali Espósito que le cambió la visión de su visión en la pelea con Javier Milei

Lali contestó con un largo post en sus redes sociales: "Sr. Presidente, mi nombre es Mariana Esposito. Nací en Parque Patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22".

Ahí, la cantante hizo un pequeño resumen de su extensa carrera: "Comencé a trabajar a los diez años en televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia".

Pero la cosa no quedó ahí, pasó el tiempo y Lali presentó su nuevo tema Fanático y todo indica que es respuesta al presidente. En una de las notas, dio a entender los motivos por los que eligió hacerlo desde la música.

Lali contó que estaba rodando una serie cuando la llamó Fito Páez y le advirtió: "Me dice algo de alguien que ha vivido, me dice: ‘tu campo de batalla siempre será el arte. Si vos te vas a pelear a otro lado, perdés. Y no es que perdés por qué no tenés razón, o no sé, perdés porque no es tu campo de batalla, el tuyo y el de los artistas es este: es decir a través de la música, en una entrevista en la que puedes hablar vos con tu voz, este es nuestro campo de batalla”.

“Para mí ese llamado fue muy importante, se lo agradezco siempre, le reforcé el agradecimiento ese día. Ese alguien me cambió el chip”, indicó Lali.