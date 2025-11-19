José Coronado está arrasando en Netflix con una serie de 8 episodios y es el gran estreno del 2025

El equipo detrás de Élite trasladó a esta nueva producción el ritmo veloz, el uso del suspenso progresivo y los giros que se desprenden de detalles aparentemente insignificantes. Legado resonó con ciertas dinámicas que recordaron a la exitosa Succession, pero con un tono más íntimo y un foco marcado en la emocionalidad del protagonista.

Legado Netflix 2

Cuántos capítulos tiene la serie Legado

Como parte de la estrategia, Netflix decidió liberar los ocho capítulos al mismo tiempo para incentivar el la maratón del fin de semana. La plataforma buscó que el público mantenga el hilo emocional sin interrupciones, algo habitual en producciones de fuerte carga dramática.

El estreno generó conversaciones inmediatas en redes, especialmente sobre cuál de los hijos tenía el motivo más sólido para derrocar a su padre y quién esconde el secreto que desencadenará el gran giro de la temporada.

Legado Serie Netflix 1.jpg

El elenco de Legado con José Coronado

José Coronado

Belén Cuesta

Diego Martín

Natalia Huarte

María Morera

Susi Sánchez

Iván Pellicer

Lucas Nabor

Muchos espectadores señalaron que esta podría ser la actuación más compleja de José Coronado en los últimos años. El actor construyó un personaje quebrado entre la vulnerabilidad física y el instinto feroz por preservar el control. Varias escenas clave lo mostraron oscilando entre ambas caras, con silencios prolongados, miradas evasivas y decisiones que revelaron más de lo que dijo en diálogo.

La crítica destacó que su presencia sostuvo la serie en sus momentos de mayor tensión y que su interpretación influyó en el tono general de la producción.

Legado Serie Netflix 2.jpg

Por qué ver la serie Legado en Netflix

La serie destacó por una producción cuidada y un trabajo de dirección que privilegió los silencios, algo poco usual en dramas corporativos recientes. Y ese estilo se vio en cada escena tensa entre padre e hijos.

Las locaciones en Madrid, especialmente oficinas históricas y mansiones familiares, agregaron un tono realista que fortaleció el conflicto. La fotografía, cargada de sombras y tonos metálicos, acompañó la idea de un imperio mediático que parece inquebrantable por fuera pero frágil por dentro.

Legado Netflix 1.jpg

A medida que avanzaron los episodios, se mostraron recuerdos fragmentados del pasado del patriarca, lo que dio forma a una intriga mayor sobre decisiones que tomaron décadas antes y que ahora empiezan a cobrar consecuencias.

Tráiler de Legado en Netflix