Cómo usar diferentes cuentas de WhatsApp en el mismo celular con esta nueva función

Agregar una cuenta nueva , vinculada a un número telefónico que nunca se registró en el mensajero.

, vinculada a un número telefónico que nunca se registró en el mensajero. Vincular una cuenta ya asociada a WhatsApp , para quienes quieran migrar o unificar su uso.

, para quienes quieran migrar o unificar su uso. Sumar una cuenta secundaria mediante un código QR, ideal para quienes la tienen activa en otro dispositivo.

Cada cuenta conserva su historial, su configuración, sus preferencias y hasta sus sonidos de notificación. No se mezclan los chats ni las copias de seguridad. Es, en la práctica, como tener varias aplicaciones dentro de una sola.

Meta también incorporó atajos visuales para acelerar el cambio entre perfiles. Todo ocurre en segundos y sin necesidad de procesos complejos. En la etapa de prueba, se admiten dos cuentas por dispositivo, aunque se espera que esa cifra crezca en el futuro.

La importancia oculta detrás de este movimiento

Que Meta no haya anunciado oficialmente la función no significa que se trate de un cambio menor. El soporte para diferentes cuentas de WhatsApp en el mismo celular impactará directamente en profesionales, emprendedores, trabajadores independientes y cualquier persona que necesite separar mundos sin llevar dos teléfonos.

Qué se sabe sobre su llegada oficial en WhatsApp

WhatsApp aún no confirmó la fecha de lanzamiento global. Como en casi todas las funciones del mensajero, la hoja de ruta dependerá del resultado de las pruebas, de los comentarios de los evaluadores y de los ajustes técnicos que surjan durante el proceso.

Pero hay un dato clave: WhatsApp rara vez prueba una función tan solicitada sin intención de lanzarla de manera amplia. El descubrimiento en la beta iOS no es un accidente, sino una señal de que el despliegue está cerca.

Lo más probable es que WhatsApp active esta mejora mediante una actualización progresiva, primero en iOS y luego en Android, aunque no se descarta un lanzamiento simultáneo. Meta evalúa comportamiento, carga de servidores y compatibilidad antes de mover una pieza tan relevante. Lo que sí está claro es que, una vez disponible, la vida digital de millones de usuarios cambiará de forma inmediata.

Por qué será un antes y un después en WhatsApp

El día que WhatsApp libere el soporte definitivo para usar diferentes cuentas de WhatsApp en el mismo teléfono, muchos usuarios descubrirán o recordarán algo: nunca fue eficiente tener que dividir la vida digital entre apps duplicadas o trucos temporales. Con esta mejora, la transición entre perfiles será parte natural del uso cotidiano del mensajero.

Será el final de una época de soluciones informales y el comienzo de una forma más simple, más ordenada y más profesional de usar WhatsApp.