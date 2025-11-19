Cómo usar diferentes cuentas de WhatsApp en el mismo celular con esta nueva función. (Foto: Archivo)
Usar diferentes cuentas de WhatsApp en el mismo celular dejó de ser un deseo imposible y pasó a ser una prueba real dentro del mensajero más usado del mundo. La función tomó forma en una versión beta destinada a evaluadores de iOS y abrió una pregunta inevitable: ¿qué ocurrirá cuando esta mejora llegue al público general? Meta prepara un movimiento que promete transformar la forma en que millones organizan su vida personal y laboral dentro de una sola pantalla.
La prueba apareció en la versión 25.34.10.72 de WhatsApp para iOS. Allí, algunos evaluadores descubrieron una nueva sección llamada "Lista de cuentas", ubicada en el panel de configuración del mensajero. De manera silenciosa, WhatsApp activó la posibilidad de administrar diferentes cuentas en el mismo teléfono sin cerrar sesión, sin reiniciar la app y sin recurrir a WhatsApp Business como solución improvisada.
Así, WhatsApp dará un paso histórico: unificará funciones que antes obligaban a instalar versiones paralelas, clonar apps o usar trucos poco confiables.
Cómo funciona el soporte multicuenta que prepara WhatsApp
La nueva función permite cambiar de perfil con un toque. En el mismo panel donde hoy se accede al código QR, ahora aparece un botón para sumar una cuenta adicional. La app ofrece un flujo guiado que habilita tres opciones claras:
Agregar una cuenta nueva, vinculada a un número telefónico que nunca se registró en el mensajero.
Vincular una cuenta ya asociada a WhatsApp, para quienes quieran migrar o unificar su uso.
Sumar una cuenta secundaria mediante un código QR, ideal para quienes la tienen activa en otro dispositivo.
Cada cuenta conserva su historial, su configuración, sus preferencias y hasta sus sonidos de notificación. No se mezclan los chats ni las copias de seguridad. Es, en la práctica, como tener varias aplicaciones dentro de una sola.
Meta también incorporó atajos visuales para acelerar el cambio entre perfiles. Todo ocurre en segundos y sin necesidad de procesos complejos. En la etapa de prueba, se admiten dos cuentas por dispositivo, aunque se espera que esa cifra crezca en el futuro.
La importancia oculta detrás de este movimiento
Que Meta no haya anunciado oficialmente la función no significa que se trate de un cambio menor. El soporte para diferentes cuentas de WhatsApp en el mismo celular impactará directamente en profesionales, emprendedores, trabajadores independientes y cualquier persona que necesite separar mundos sin llevar dos teléfonos.
Qué se sabe sobre su llegada oficial en WhatsApp
WhatsApp aún no confirmó la fecha de lanzamiento global. Como en casi todas las funciones del mensajero, la hoja de ruta dependerá del resultado de las pruebas, de los comentarios de los evaluadores y de los ajustes técnicos que surjan durante el proceso.
Pero hay un dato clave: WhatsApp rara vez prueba una función tan solicitada sin intención de lanzarla de manera amplia. El descubrimiento en la beta iOS no es un accidente, sino una señal de que el despliegue está cerca.
Lo más probable es que WhatsApp active esta mejora mediante una actualización progresiva, primero en iOS y luego en Android, aunque no se descarta un lanzamiento simultáneo. Meta evalúa comportamiento, carga de servidores y compatibilidad antes de mover una pieza tan relevante. Lo que sí está claro es que, una vez disponible, la vida digital de millones de usuarios cambiará de forma inmediata.
Por qué será un antes y un después en WhatsApp
El día que WhatsApp libere el soporte definitivo para usar diferentes cuentas de WhatsApp en el mismo teléfono, muchos usuarios descubrirán o recordarán algo: nunca fue eficiente tener que dividir la vida digital entre apps duplicadas o trucos temporales. Con esta mejora, la transición entre perfiles será parte natural del uso cotidiano del mensajero.
Será el final de una época de soluciones informales y el comienzo de una forma más simple, más ordenada y más profesional de usar WhatsApp.